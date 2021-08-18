東京奧運餘溫︱乒乓球一姐陳夢一個動作登上熱搜　樊振東躺着中槍

乒乓球「一姐」陳夢在東京奧運連奪兩金，人氣持續火熱，她的一舉一動也被網民捕捉和談論，近日有人將她比賽時不小心掀起的球衣製作成動態圖，再次掀起熱話——有心人發現她不經意露出腹肌，令「＃陳夢的腹肌」旋即登上熱門搜尋榜。

意想不到的是，帖文引來陳夢本尊親自轉載， 她提出的一個問題更盡顯幽默感。



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27歲青島姑娘陳夢，今屆奧運連奪乒乓球女子單打和女子團體兩面金牌，成為最受中國網民關注的焦點運動員之一。

日前一位自稱為「資深電視劇博主」的網民穿幫君，在微博上載三幅圖，其中一張是陳夢比賽期間露出腰部的動態圖，另一張更將她的小蠻腰放大，圖中加上一句：「陳夢的腹肌好好看」，附加細字圖照片說明：「好好看！想摸摸」。

網民穿幫君在微博上載陳夢比賽期間露出腰部的動態圖，大讚「陳夢的腹肌好好看」，旋即成為熱話。（微博）

網民穿幫君將陳夢的腹肌照放大上載微博，令「陳夢的腹肌」登上熱門搜尋。（微博）

腹肌是這樣練成的！

這個搞笑的帖文在網上瘋傳，不止令「＃陳夢的腹肌」旋即登上熱門搜尋榜，更引來陳夢本人親自轉載，她還問：「大家是否在等真實的腹肌修煉教程呀？」還附上一個偷笑的表情符號，認真搞笑。

網民隨即轉載陳夢昔日的訓練片段，直指她全靠長期鍛煉，才能擁有人人稱羨的腹肌，當中乒乓球專項記者李武軍提供中國乒乓球隊成員隔離期間的運動健身影片，其中一段正是陳夢在苦練腰部和核心肌群。

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▼陳夢腹肌訓練5式 ▼

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片段中，陳夢躺在床上，肚子上放上一個疑似裝滿礦泉水的箱子，以腰部發力頂起箱子，然後放鬆腰再躺平，她反覆練習多次，鍛煉腰腹力量。李武軍說道：「原來腹肌是這樣練成的！」

球迷看罷後紛紛表示：「夢姐好強！」、「夢姐太厲害了！」、「我練這個不加負重都困難死了」、「不知道陳夢接下來還會出什麼樣的腹肌修煉教程呢？」

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陳夢腹肌熱爆，連累腰部有點贅肉的乒乓球一哥樊振東躺着也中槍。（微博）

陳夢的腹肌熱爆網絡之餘，同時令乒乓球「一哥」樊振東躺着也中槍。網民大肆分享陳夢如何苦練腹肌的同時，不時附帶樊振東光着肚子的照片取笑一番。

身形帶點微胖的他，腰部明顯多上一圈贅肉，與陳夢的腹肌相映成趣，抵死地說：「東哥的腹肌有辣眼睛」。

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