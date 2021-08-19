東京奧運餘溫｜塔利班主政阿富汗女將前路茫茫　持旗手憂生涯已完

隨着塔利班佔領喀布爾，阿富汗女性對自己命運面臨不確定和焦慮，在東京奧運擔任持旗手的跑手尤蘇菲（Kimia Yousofi），在社交媒體貼上持旗照片並悲痛發文：「我不清楚，這是不是最後一次舉着這支旗幟參賽。」



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

阿富汗被塔利班重奪政權後陷入動盪，除掀起恐怖的逃難潮，阿富汗的運動員面對未來亦是前路茫茫，特別是女性更擔心會回到過去的壓抑狀態，代表阿富汗出戰東京奧運女子100米短跑賽事的尤蘇菲，是今屆代表團5人中唯一一名女運動員。

尤蘇菲（左 ）是阿富汗今屆代表團中唯一女性。（Getty Images）

年僅25歲的她在今屆初賽跑出13.29秒，於小組名列第7無緣晉級，仍刷新了自己保持的全國紀錄。

她在2016年曾參加里約奧運，該屆阿富汗派出3名運動員，她當時擔任持旗手，而今年因團隊中僅得她一名女性，因而再獲得持旗機會。面對阿富汗的混亂局勢，她不禁在Twitter貼上今屆的持旗照片，感慨地寫道：「我不清楚，這是不是最後一次舉着這支旗幟參賽。」

尤蘇菲在Twitter感觸發文，擔心這已是她最後一次持着阿富汗旗幟出賽。（截圖）

5年僅跑4槍 阿富汗婦女的驕傲

尤蘇菲雖在阿富汗出生，但因為戰亂，父母帶着她和哥哥們一起逃到伊朗難民營，她在家人的支持與鼓勵下開始練習田徑。17歲時，她在一場比賽中表現出色，獲得阿富汗田徑隊的青睞，此後加入到阿富汗田徑隊接受專業訓練。

過去5年，尤蘇菲僅參加過4場正式的田徑國際賽，原本東京奧運女子100米參賽標準為11.15秒，尤蘇菲距離達標仍有一段差距，然而她藉「外卡」再度踏上奧運舞台。

尤蘇菲（右）在今屆100米初賽跑出13.29秒，改寫阿富汗紀錄。（Getty Images）

她完成東京奧運後發文感謝父母與教練團的支持與鼓勵，阿富汗奧委會成員阿斯哈利（Samira Asghari）曾稱讚尤蘇菲是阿富汗女性的驕傲，希望國民會繼續支持她踏上2024巴黎奧運之路。

東京奧運餘溫︱女子10000米頒獎台3支國旗 埋藏非洲窮國傷感故事

除了尤蘇菲外，阿富汗女性運動員亦頓時失去方向。（Getty Images）

東京奧運｜印度田徑金牌零的突破 23歲少年標槍奪冠擲出歷史一刻

東京奧運｜意大利男子4x100接力封王 中國「龜波氣功」無緣三甲

【重溫鞏立姣英姿】

+ 1

東京奧運︱中國首位田徑入籍兵戰七項全能 混血女生中文紋身搶眼

↓↓即睇鄭妮娜力今屆奧運七項全能美態↓↓↓

+ 3

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事