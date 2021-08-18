東京奧運餘溫︱女子10000米頒獎台3支國旗　埋藏非洲窮國傷感故事

東京奧運女子10000米決賽頒獎禮上，荷蘭、巴林和埃塞俄比亞的國旗高掛，《威廉頌》的旋律徐徐奏起，頒獎台上3個跑手穿上3套不同國家的運動制服，其實來自同一國度——冠軍夏辛15歲那年離開祖家，亞軍傑辛妮8年前轉籍，只有季軍捷迪依然代表埃塞俄比亞。

夏辛在台上哭成淚人，她訴說着一班非洲女孩的夢想，戰火卻毀滅一切，無論是她們的夢想，還是她們的肉體。



東京奧運田徑場上，代表荷蘭的夏辛（Sifan Hassan）在1500米初賽最後一圈跌倒後仍能從後趕上首名衝線，令她一夜成名。

超驚人速度！荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線

她一口氣挑戰1500米、5000米和10000米3個項目，獲得2金1銅。當中10000米賽事在奧運閉幕前一晚上演，她再次施展凌厲後勁首名衝線，亞軍是代表巴林的傑辛妮（Kalkidan Gezahegne），季軍是來自埃塞俄比亞的世界紀錄保持捷迪（Letesenbet Gidey）。她們3人有一個共通點，就是同為埃塞俄比亞人。

▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

東京奧運女子10000米頒獎台上，3個來自埃塞俄比亞的跑手，只有銅牌得主捷迪一人穿上祖國運動制服。（Getty Images）

▼來自同一國家，三支不同國旗 ▼

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夏辛：我不希望再回到那國家

每個運動員，都有自己一段艱苦的奮鬥故事，生於非洲窮國埃塞俄比亞，遭逢戰火洗禮的運動員，首要考慮不是成績，而是生存問題。當地有多達80多個不同族群，夏辛生於奧羅米亞州（Oromia），所屬的奧羅莫人（Oromo）為埃塞俄比亞最大族群，佔人口34%。奧羅莫人自1973年開始長期與政府戰鬥，夏辛接受BBC Africa訪問時稱，童年生活未受太大影響，直到2007年戰爭在奧羅米亞爆發。

夏辛的媽媽為女兒的安全和前途着想，在她15歲那年，推她上一架開往荷蘭的客機。她以難民身份取得居留權，之後入籍荷蘭，一步步實現自己的夢想。她希望成為護士，並利用跑步特長為自己闖出一片天，並矢言：「我不後悔離開那個國家，我甚至不希望再回去那裏。那實在太痛苦，每當我想起它也感到受傷，實在太糟糕了。」

由難民變奧運冠軍 中長跑女王夏辛奪第二金冀鼓勵女生

捷迪（右）、夏辛（中）和傑辛妮（左）同為埃塞俄比亞人。（美聯社）

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「跟我一樣的女孩正被強姦」

正當奧羅米亞的戰火停歇，去年又輪到最北部的提格雷州（Tigray）爆發武裝衝突，國際特赦組織（Amnesty International）指出，埃塞俄比亞政府軍以強姦為戰爭手段，大規模性侵犯當地婦女，甚至在孩子面前輪姦他們的母親。

夏辛感慨，「我記得，以前年輕人互相敬愛對方，如今他們彼此憎恨。他們昔日習慣叫自己做埃塞俄比亞人，我肯定現在很多提格利尼亞人（Tigrayans）不會用這稱謂。」

什麼也阻不了她 夏辛跌倒後11小時5000米奪首金

提格雷武裝份子與埃塞俄比亞政府軍爆發衝突，受苦的又是平民。（路透社）

銅牌得主捷迪是10000米決賽頒獎台上，3人中唯一仍代表埃塞俄比亞的，她正正就是來自目前漫天烽火的提格雷。夏辛稱，「捷迪是位了不起的運動員，她出生和成長的地方，那裏的孩子們正被強姦。」她憤憤不平地說，「你能否想像，她們或是像我一樣擁有夢想的女孩，然後正被強姦？」

2010年世界室內田徑錦標賽，傑辛妮仍穿上埃塞俄比亞跑衣。（Getty Images）

2018年上場的埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）與夏辛同宗，皆為奧羅莫人，他促成埃塞俄比亞與鄰國厄立特里亞（Eritrea）長達20年的戰爭，2019年獲頒諾貝爾和平獎。諷刺的是，在他治下，各個部族之間衝突頻頻，內戰不斷，種族歧視問題亦愈來愈嚴重，2020年當地政府更曾關掉互聯網。2019年他推行政治改革，被批評者質疑希望集中權力，夏辛對此並不苟同，認為他應該退後一步，將權力下放給人民，「讓人民選擇他們想要的。」

夏辛離開家鄉後，仍滿腔理想與夢想，相對而言，銀牌得主傑辛妮較為現實。生於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），她從小開始代表國家出戰各項大賽，2010年世界室內田徑錦標賽贏得1500米金牌。3年後，已成年的傑辛妮轉籍巴林，她說得坦白，「巴林人工和待遇都很好，埃塞俄比亞有太多厲害的跑手，競爭太激烈，因此我轉變國籍。」

巴林自1984年開始參加奧運會，長期與獎牌無緣，直到2012年倫敦奧運從埃塞俄比亞入籍巴林的賈瑪爾（Maryam Yusuf Jamal）贏得女子1500米金牌，取得零的突破後，他們自始循「入籍兵」接連贏得珍貴的奧運獎牌。繼2016里約奧運的1金1銀後，今屆再憑傑辛妮添上一面銀牌。巴林至今累積的4面奧運獎牌，全部都是入籍女跑手在田徑場獲得，兩人來自肯雅，兩人來自埃塞俄比亞。

傑辛妮為巴林贏得歷來第4面奧運獎牌後，獲多名政府高官接見及祝賀。（Gulf News）

▼ 中長跑女王夏辛 ▼

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