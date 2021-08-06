東京奧運︱中國首位田徑入籍兵戰七項全能　混血女生中文紋身搶眼

東京奧運昨日（5日）舉行女子七項全能賽事，有觀眾發現一位擁有西方面孔的運動員穿上中國隊衣出賽，引起關注。

這位中國歷來第一位田徑入籍運動員，是擁有中國人及加拿大人血統的鄭妮娜力（Nina Li Schultz），外婆更是跳高界傳奇人物。



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鄭妮娜力1998年於加拿大出生，她的媽媽90年代已移民當地。鄭妮娜力從小就跟田徑結下不解緣，大學階段開始主攻七項全能，曾於20歲以下組別排世界第一，3年前更曾代表加拿大參加英聯邦運動會，奪得七項全能賽銀牌。

中國田徑隊首位入籍運動員鄭妮娜力（Nina Li Schultz）備受關注。（Getty Images）

鄭妮娜力（中）曾代表加拿大參加國際賽。（Getty Images）

中國田徑世家出身 棄加拿大籍征奧

不過鄭妮娜力一直心繫中國，2017年她以「華僑運動員」身份參加全運會，當時已公開表示願意放棄加拿大籍，爭取代表中國參加今屆奧運。據指，加拿大視鄭妮娜力為有潛質做奧運冠軍的田徑新星，曾積極挽留，但她去意堅決。

這很大程度跟鄭妮娜力的家庭背景有關。她是中國田徑名將鄭鳳榮的外孫女，鄭鳳榮1957年曾以1.77米的成績打破當時女子跳高世界紀錄，成為中國首位刷新世績的女選手；鄭鳳榮的丈夫段其炎，則是1959年首屆全運會男子跳高冠軍。

鄭鳳榮1957年打破女子跳高世界紀錄：

On this day (17 Nov) in 1957 in Peking/Beijing, Cheng Feng-jung (Zheng Fengrong) cleared a high jump world record of 1.77m, becoming the first Chinese woman to set a ratified world record. It beat Iolanda Balas’ wrec by 1cm and lasted until Balas took it back with 1.78 in 1958. pic.twitter.com/6Q9Ufb3Igk — Nurmi1924 (@1924Nurmi) November 17, 2020

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鄭妮娜力受訪時曾說，小時候覺得要超越外婆，長大後才明白「世界紀錄」是什麼一回事。「外婆從不怕累，她跟我說自己訓練特別狠，一年365日能練上330日。所以每當我比賽間感到很累，我就會想起她那番話。」

鄭妮娜力從小精力充沛，跟運動結下不解緣。（IG@ninaschultz_）

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今年4月她入籍中國，隨即在全運會田徑項目測試賽奪得七項全能冠軍，結果如願穿上中國隊戰衣走上奧運舞台。

為鼓勵自己，她在大腿上紋上4個中文字——「盡心盡力」，最終她在奧運七項全能的100米欄比賽以13.27秒打破個人最佳時間，總成績躋身前十。雖無緣踏上頒獎台，但身為中國歷來第一位田徑「入籍兵」，已在譜寫中國田徑界歷史新一章。

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鄭妮娜力在大腿上紋上「盡心盡力」，時刻提醒自己。（路透社）

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