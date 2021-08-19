東京奧運餘溫｜法國金牌得主不滿空手道被剔除　高官議員支持復活

空手道在東京奧運首度成為正式比賽項目，港將劉慕裳亦在個人形項目中取得銅牌創下歷史。然而空手道在2024年巴黎奧運會被排除在外，日前巴黎奧組委已拒絕該項目在巴黎奧運「重生」，為法國在東京奧運贏得空手道金牌的哥斯達（Steven Da Costa）強烈抗議，獲得不少支持。



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面對奧組委拒絕空手道納入巴黎奧運的提案，法國空手道協會與今屆奧運贏得空手道自由組手（Kumite）金牌的哥斯達均表示反對，後者在社交媒體發文表示：「希望空手道繼續出現在巴黎奧運，因為我很可能衛冕，畢竟我是男子67公斤級金牌。」

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哥斯達在東京奧運取得自由組手金牌，為法國空手道創下歴史。（Getty Images）

他認為奧組委可考慮一下空手道項目在奧運會上的特色，然而奧組委在一份聲明中表示，巴黎奧運會的計劃是最終確認的，不能更改而且需要嚴格遵守國際奧委會制定的規則。

巴黎奧組委主席伊斯坦基特（Tony Estanguet）曾是一名皮划艇激流迴旋項目的奧運金牌得主，亦是北京奧運開幕禮法國隊持旗手，據法國媒體指出，伊斯坦基特曾表示他「更喜歡社交網絡上的熱門運動，年青人喜歡看的運動。」這不難理解為何霹靂舞（Breaking）首度被納入奧運比賽項目，將與滑板、滑浪、攀岩成為巴黎奧運的「新增運動」。

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哥斯達強烈反對空手道被擠出巴黎奧運，認為自己有機會在主場衛冕。（Getty Images）

這觀點受到了包括空手道奧運冠軍哥斯達在內的多人反對，而哥斯達的發言引起法國國會議員的關注，他們已經發動了115人聯署，表達希望空手道能夠繼續留在巴黎奧運的立場，法國教育部長也表示支持，現在且看巴黎奧組委會否回心轉意。

哥斯達的發言引起了法國國會議員的關注，已經發動了115人聯署支持。（Getty Images）

路透社：空手道欠娛樂性

《路透社》也曾撰文報道，奧運為何會排除空手道項目，報道提出空手道被認為沒有娛樂性而不能吸引年輕觀眾，過去也是基於這些理由而沒有被列入奧運項目，今屆是因為由日本主辦才能爭取成功。主辦國法國雖然也有發展空手道，但仍然把該項目被排除在外，令世界空手道聯盟也感到驚訝。

此外，有指空手道比賽時常會呈現膠着狀態，一瞬間的攻防決定勝負常常讓觀眾看了一頭霧水，無法理解結果，因此沒有再被納入奧運。

法國奧運金牌哥斯達希望能在主場衛冕。（Getty Images）

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