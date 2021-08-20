東京奧運餘溫｜波蘭標槍美女為病童拍賣獎牌　窩心結局一舉兩得

不少運動員窮一生精力，只為追求一面奧運獎牌。波蘭女子標槍選手阿德雷奇克決定拍賣自己的銀牌，為病童籌款做手術，最終卻有個出人意表的結局。



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波蘭的女子標槍選手阿德雷奇克（Maria Andrejczyk），東京奧運擲出64.61米，不敵中國的劉詩穎摘下銀牌，亦是生涯第一面奧運獎牌。

女子標槍銀牌賣獎牌人美心更美 真正價值永留心中

波蘭標槍美女選手阿德雷奇克在今屆奧運勇摘銀牌。（Getty Images）

這名波蘭選手的生涯並不平坦，先受肩膀及阿基里斯腱等嚴重傷患，2018年更確診患上骨癌。幾經波折，健康地重回賽場，加上東京奧運延期一年，阿德雷奇克終於勇奪奧運銀牌，得來不易。

阿德雷奇克浴火重生，這面銀牌固然意義重大。曾患頑疾，她深明疾病之苦，故此決定拍賣獎牌，為一名等待換心的小孩籌款，「獎牌的真正價值是永遠留在心中，這面銀牌可以挽救生命，而不是在櫥櫃裏封塵。」，並指沒有事情比小孩的健康更重要。

阿德雷奇克經歷傷患及頑疾後，奪得這面奧運銀牌更加可貴。（資料圖片／Getty Images）

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波蘭的連鎖便利店以5.1萬美元（近39.8萬港元）投得，這間便利店決定照樣找數，並讓阿德雷奇克繼續保留獎牌，「我們被阿德雷奇克的善心及舉動所打動」，一舉兩得。

阿德雷奇克在小學已對田徑感興趣，然而直到高中三年級時開展正式田徑訓練，2015年便在瑞典舉行的歐洲青少年錦標賽上獲得了金牌，成為女子標槍新星，隨即在翌年代表波蘭參加里約奧運，首征奧運便取得第4名。

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