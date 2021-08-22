MIRROR決戰謝影雪鄧俊文　左手配「縮沙」：冇諗過佢哋打得咁好

撰文：高詩琦
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MIRROR成員Anson Lo、Ian、Edan、Jer、Tiger、Alton和Jeremy，早前向港隊羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪「下戰書」，這場對決今日（22日）成真。
在麥花臣室內場的ViuTV節目《力圖打排球》記招時，「鄧謝」與眾MIRROR成員合演一場爆笑友誼賽。期間鄧俊文一個舉動，卻引來拍檔「雪雪」向他動粗，令全場爆笑。

鄧俊文和謝影雪今日現身麥花臣，先由電視劇《男排女將》中飾演「力圖隊」教練的鄧麗欣（Stephy）傳授下手接球等技術，兩人獲Stephy大讚「有潛質」；其後再由有份拍攝《男排女將》的MIRROR成員及顧定軒，與ERROR成員肥仔、193、Dee和保錡等大玩排球遊戲，期間MIRROR成員輪流向肥仔「殺波」令他倒地呼痛，場面惹笑。

曾是香港排球青年軍的鄧麗欣，指導鄧俊文和謝影雪（按圖放大）

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鄧俊文和謝影雪曾稱會以右手應戰，最終因Mirror實力高於預期而用回擅長的左手。（李澤彤攝）

最後上演的「重頭戲」是由MIRROR眾將輪流二人一組挑戰「鄧謝配」，王智德（Alton）在賽前「提醒」兩人：「當天下戰書的是Lokman（隊長楊樂文）」，希望兩人手下留情。」

雖然鄧俊文和謝影雪曾稱會用不擅長的右手應戰，但最終兩人也是以左手「出賽」，阿雪笑稱：「花姐叫我們可以全力打！」

鄧俊文突然對Jer殺波，氣得謝影雪「起腳」為偶像報仇。（李澤彤攝）

鄧俊文向柳應廷殺波　阿雪出手「復仇」

到阿雪鍾愛的柳應廷（Jer）與呂爵安（Edan）「迎戰」時，鄧俊文突然認真地殺波，阿雪即時搞笑地追打拍檔，她事後笑道：「要幫阿Jer報仇！大家開心下，好彩佢（鄧俊文）冇殺中（Jer），殺中我就殺返佢！」她又大讚「鏡仔」打得好，俊文稱因而不敢留力：「我們不敢太輕敵，他們有幾個真係識打，所以我們不敢用右手，費事獻醜。」

Jer受訪時笑稱「鄧謝」比前一天綵排時「輕手了」，亦喜見自己的作品為運動員提供動力：「雪雪曾講過我們的歌陪他們度過訓練，我相信每個歌手都在為香港出一分力，希望大家用大家的力量，幫香港行得更遠。」他又道：「見到港隊運動員拿到獎牌好開心，尤其香港是一個未必投放好多資源在體育的地方，運動員能夠跟其他大國比拼，已經好犀利。」

Mirror成員輪流發言，Jer身旁的謝影雪作遮眼狀，十分搞笑。（李澤彤攝）

多圖：「鄧謝配」與MIRROR成員合演羽毛球友誼賽

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