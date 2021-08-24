李慧詩：已準備好慢慢退下來　難離難捨最愛的單車︱東京奧運餘溫

無論如何強大的運動員，也難敵歲月，體能下滑、傷患不斷、持續高強度訓練帶來的身心折磨，每天也是一場艱苦戰鬥。

「香港女車神」李慧詩在社交平台發表一篇感人短文，直言已準備好慢慢退下來，要跟最愛的單車說再見，卻猶如千斤重。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

2012倫敦奧運，風華正茂的李慧詩為香港贏得史上第三面奧運獎牌，也是單車項目零的突破。

這些年來，難關難過關關過，2016年里約奧運先是炒車，繼而與宿敵禾高燦爛一役過後，普林俊教練在廣州猝逝。身心俱疲的女車神，暫別單車，去了讀書，成為浸大人文及創作系學生。充電數個月，更強大的她回來了。

猶如火鳳凰一樣，重生的她不斷突破自己，象徵世界冠軍的彩虹戰衣，三度披在身上。今屆奧運即使在競輪賽失利，她拼盡所有在爭先賽在一眾踩得愈來愈快的對手中，贏得寶貴的銅牌，超過一屆奧運獲得獎牌，香港歷來第一人。

東京奧運．李慧詩｜留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

「香港女車神」李慧詩在東京奧運，再次贏得獎牌，成史上首位在兩屆奧運得獎的香港運動員。（高詩琦攝）

李慧詩奧運奪銅｜三次奧運三個擁抱 她仍是勇敢地騎車的香港女孩

歡呼與熱鬧過後，34歲的她不斷被問及年齡和退役問題，作為老運動員，這些她早已心裏有數。然而，怎樣才能跟最愛告別？

今天她在社交平台上載一張把東京奧運銅牌和吉祥物公仔放在她那雙「香港最強大腿」上的照片，向單車來一場深情告白：

李慧詩在社交平台發文，細訴她與單車的18年情。（Instagram＠李慧詩）

「這輩子我會遇到多少喜歡的人和事呢？



能遇上兩情相悅的人，肩並肩走在一起，並非易事。18年前，我遇上單車，就像命中註定，我們選定對方，它令我愈來愈有信心面對生命中不同的挑戰，並促使我成長起來。



這些年，我們互相信任，成為最佳拍檔。當大家說我老了，它依然相信我的能力，伴隨著我。



跟它在一起我得到許多，也失去了不少，得失的比重是多是少？既愛它，就無需計較付出多少。



這樣的陪伴是沒有限期，限期只是在觀眾心中。縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它，它在我心中依然佔據重要的位置。



每屆奧運對我們來說都不容易，幸得你們的擁護，我們跨越了一切困難。



努力的收穫不只停留在爭奪輸贏，還有奧林匹克精神的價值，和我與你們的共同回憶。



相信這些難忘歲月，隨著時光流逝，會愈顯得可貴。



謝謝你們的支持，共勉之。」



李慧詩



有些問題，其實不必苦苦追問。要來的時候，自然會來。

無論那沉重的一天何時到臨，李慧詩與香港單車譜寫的一段光輝歲月，永遠不能磨滅。痛過、愛過、笑過、哭過、跌倒過、爬起過、光輝過、失望過、喜悅過、悲傷過之後，她依然是香港人心目中最強的女車神。

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