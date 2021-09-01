東京奧運餘溫︱郎平撰文回顧心路歷程　揭備戰間母親離世聞者心酸

中國女排主教練郎平今日（1日）正式卸任，她在微博發表「千字文」，透露離隊後做的第一件事，便是到母親的墓前獻花，跟對方一起回顧了這8年來經歷的各種起起跌跌。



中國女排於東京奧運表現失準，分組賽僅得2勝3負爆冷出局，主教練郎平宣布在比賽後離隊。這位傳奇人物昨日告別中國女排，她今午在微博發長文訴說心聲，第一句便寫道：「今天，是我離任中國女排主教練的第一天。」

過去數年每日為球隊大大小小的事煩惱，郎平如今難得清靜下來，第一件要做的事，跟最愛的母親有關，但那是一個令人心酸的故事。

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中國女排在東京奧運完成最後一仗後，球員向郎平90度鞠躬致謝。（Getty Images）

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媽媽離世前的一句話成動力

「任務終於完成了，我的第一站，是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓。」

「去年，疫情期間我們全封閉訓練，老媽病重住院，我沒有機會很好的陪伴她。請假出來看望老媽時，她老人家已經不太能說話了。」

「最後一次她和我說話，是看着窗外天黑，像平時每次在家一樣跟我說：『走吧，回去吃飯休息，明天還要訓練......』。」

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郎平終於卸任中國女排總教練重責，可惜她母親已經不在，只能到墳前跟她傾訴。（網上圖片）

郎平在文中透露，母親的這句話一年多來在於她腦海內迴繞，每當太忙太累，或心中有委屈，都成為她堅持下去的最大動力。

可是她最想念的，還是像以前一樣，跟媽媽談天的時光。

「今天，我給老媽帶了兩束她最喜歡的花，沏上她最喜歡的茶，我們聊了很久：我告訴她我退下來了，以後一定花更多的時間和家人在一起，讓她放心，還特別謝謝老媽這麼多年對我的理解和支持。」

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郎平從2013年再度執掌中國女排，一教便是8年。（Getty Images）

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「不圓滿但無愧於心」

郎平在墓前跟媽媽一起回顧心路歷程，她坦承，東京奧運任務不圓滿、留下遺憾，但儘管如此，仍得交棒，告別中國女排。

「這一路上並不平坦，但是因為我熱愛，所以吃的苦受的累都值得，成敗得失，高低起伏，都是在這個過程中必須經歷的，都是獲得，都是財富。回首這麼多年的排球生涯，我感覺很滿足，很幸福。」

她表示，執掌中國女排8年間，使命感和責任感讓自己一刻都不敢鬆懈。因此卸任時雖不能保證做對所有事，但至少確保自己竭盡全力，「鞠躬盡瘁，無愧於心。」

最後，郎平感謝球迷厚愛，也相信未來中國女排發展會更好，「女排精神會一代接一代傳承下去，願中國排球永葆青春！」

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