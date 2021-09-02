東京殘奧｜馬來西亞鉛球好手破世績奪金　竟被取消資格空歡喜一場

東京殘奧田徑場再有爭議事件發生！馬來西亞鉛球代表施雅特擲出破世界紀錄，成功衛冕男子F20級別鉛球金牌，可惜他賽後被取消資格，竟然因為一個低級犯錯而失去金牌。



2016里約殘奧男子F20級別鉛球金牌得主﹑世界紀錄保持者施雅特（Muhammad Ziyad Zolkefli），希望在東京衛冕田徑金牌。這名馬來西亞好手不負眾望，兩次擲出破世界紀錄的成績，連續兩屆贏得鉛球金牌，可惜卻開心得太早，施雅特賽後被賽會取消資格，由原本的銀牌得主﹑烏克蘭選手Maksym Koval遞補奪金。

施雅特兩次擲出破世界紀錄，可惜賽後被取消資格。（美聯社）

施雅特破世績衛冕奪金，原來未開始已經結束，賽前竟然已斷送參賽資格，事關這名馬來西亞鉛球好手比報到時間遲了兩分鐘，其他選手已即向賽會投訴，但賽會需時進行調查，故未有即時取消施雅特的資格，讓他繼續出戰。

施雅特竟然因為遲到而無緣衛冕，他特意透過社交網站向一眾支持者致歉，「我向所有馬來西亞人道歉，感謝你們一直對我的支持。」馬來西亞傳媒事後訪問施雅特家人，他的妻子稱施雅特賽前與母親通電話，引致未能準時報到。

施雅特因為遲到而失去衛冕的機會。（美聯社）

這名31歲的馬來西亞選手已接受失牌的事實，反而一眾馬來西亞網民比他更大反應，質疑為何讓犯規選手繼續作賽，國際殘奧會方面亦有就事件回應，發言人史賓斯解釋這是賽會慣常做法，賽會認為施雅特未有合理的原因，故此取消施雅特的參賽資格。

馬來西亞網民炮轟賽會外，矛頭同時指向奪金的烏克蘭選手，作出不少人生攻擊的言論。殘奧會發言人強調這個決定並非針對馬來西亞，「這個決定沒有偏袒烏克蘭，這是因為施雅特遲到，與他人無關，亦例書內早已列明這規例。」

施雅特在2016里約奧運贏得男子F20級別鉛球金牌。（資料圖片／Getty Images）

即使施雅特擲出破世界紀錄的成績，依然無法成功衛冕。（美聯社）

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