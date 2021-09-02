東京殘奧｜43歲英國奧運天后締造歷史　八朝元老豪奪17面金牌

17面奧運金牌，是澳洲今屆東京奧運的成績；17面金牌，亦是英國殘奧最成功運動員絲托妮歷年的戰績。

這名43歲的英國傳奇運動員，在女子C4-5級別的公路單車賽首名衝過終點，勇奪個人第17面殘奧金牌，成為英國史上最多殘奧金牌的運動員。



43歲的英國單車手絲托妮（Sarah Storey）今日（2日）出戰女子C4-5級別公路單車賽，在滂沱大雨下作賽，對這名英國車手沒有太大影響，最終以7秒之微力壓隊友李爾胡禮（Crystal Lane-Wright）首名衝線，繼早前的女子C4級別個人3000米追逐賽及女子C5級別個人計時賽後，勇奪東京殘奧第3面金牌。

今屆3面殘奧金牌，亦是絲托妮生涯第17面金牌，超越英國游泳名將肯尼（Mike Kenny），成為英國殘奧史上累積最多金牌的運動員。

滂沱大雨下作賽，無阻絲托妮贏得個人今屆第3金。（路透社）

【絲托妮個人獨攬3金】

絲托妮已經是英國隊的「八朝元老」，除了擁有17面金牌外，亦有8面銀牌及3面銅牌，合共28面奧運獎牌。這名英國殘奧傳奇自言一切經歷也是意想不到，「贏金牌的感覺十分夢幻，並不能以言語形容，當我衝線一刻的感覺超正。參與8屆奧運，並贏得多面獎牌，這個是我發夢都不敢想，豈料如今一一成真。我從來沒有感受到壓力，當我返回家中，將金牌放進夾萬，是人生最甜蜜的一刻。」

絲托妮已是兩子之母，但依然未有退役的念頭，坦言希望再度參與奧運，原因十分簡單，「作為英國運動員，為國出戰是一份光榮，我希望可以繼續為國效力，時間愈長愈好。」

絲托妮在出生時，左手被臍帶纏繞，導致不能如常成長。當她年少時，在學校遇上同學的欺凌，而其中一名同學習泳，她決定在泳池作反擊。絲托妮非常努力地訓練，她的游泳成績愈來愈好，在14歲更代表英國出戰1992年巴塞隆拿殘奧，即贏得兩面金牌，96年再在阿特蘭大再奪3金。

絲托妮飽受耳朵感染困擾，她在2005年毅然轉項，由游泳轉戰單車，2008年北京奧運首度以單車手身份出戰，她的成功延至單車，立即贏得兩面金牌，至今3屆奧運合共贏得10面金牌，成為英國的奧運傳奇。

絲托妮轉項單車後，戰績更加出色，4屆一共贏得12面金牌。（資料圖片／Getty Images）

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