東京奧運餘溫｜蘇炳添獲廣東省五一勞動獎章　金牌待遇肯定成就

中國短跑名將蘇炳添在東京奧運創下歷史，在男子100米準決賽跑出9.83秒，成為中國首名殺入奧運百米飛人決賽的選手。雖然他在決賽僅以第6名完成，未能為中國隊添金，他仍獲頒「廣東省五一勞動獎章」，獲得中國金牌選手的同等待遇。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

中國隊在東京奧運取得38金32銀18銅共88面獎牌，僅次於美國隊包括39金的113面獎牌。國家體育總局在今周公布了「全國體育系統先進集體擬表彰名單」，廣東省總工會亦決定授予廣東省獲得獎牌的全紅嬋、謝思埸等11名獎牌運動員。

蘇炳添（第4線）在男子100米準決賽跑出9.83秒，帶來的震撼力不輸獎牌。（Getty Images）

與金牌相同待遇肯定成就

來自廣東的蘇炳添在東京奧運男子100米準決賽跑出9.83秒，成為中國首名殺入奧運百米飛人決賽的跑手，雖在決賽僅跑出9.98秒名列第6，其為中國短跑取得重大突破的成就，讓他能與謝思埸、全紅嬋、湯慕涵、樊振東這4名奧運冠軍同獲廣東省五一勞動獎章，以肯定他的努力和付出。

蘇炳添在東京奧運男子100米跑出9.83秒，刷新亞洲紀錄。（Getty Images）

蘇炳添任閉幕禮中國持旗手 劉翔外還有她曾擔此重任

蘇炳添與獎牌擦身而過 再戰巴黎還看飛人抉擇

蘇炳添是名單上唯一非獎牌運動員。（截圖）

廣東省運動員在今屆共奪得5金6銀2銅，成為獎牌大省，該省將對獎牌運動員與蘇炳添頒發獎章，他們亦將獲得一次性發放的5000元人民幣獎金。

即使蘇炳添未能在奧運取得獎牌與獎金，廣東省是次所賞的獎金亦不多，但他在奧運後人氣急升，亦成為不少品牌的代言人，代言費用相信也不菲。

蘇炳添今屆奧運曾經跑出9.83秒，巴黎奧運會否見到他依然是未知數。（資料圖片／Getty Images）

一戰成名在跳水取得金牌的14歲女將全紅嬋，亦獲得「廣東省五一勞動獎章」。（Getty Images）

【重溫！蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績】

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