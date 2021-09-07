美網｜英國18神奇少女力證非僥倖　第二回大滿貫再入16強終遇大考

美網女單展開16強階段，溫網打出驚喜作的英國華裔混血少女拉度簡奴（Emma Raducanu），上演「神奇之旅第二章」。

這位18歲少女自外圍賽第一圈開始出賽，一路愈戰愈勇，凌晨出戰16強擊敗另一非種子球手雪比蘿渣士（Shelby Rogers），第二次參戰大滿貫已殺入8強。小妮子的神奇之旅至今未失一盤，將與東京奧運金牌得主芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）爭入準決賽。



世界排名150的拉度簡奴，從外圍賽第一圈開戰，勝出3場進入主賽圈首圈起再戰3場，凌晨16強面對32強淘汰首號種子芭迪（Ashleigh Barty）的蘿渣士。雖然開局首個發球局已被破發，首盤先落後0：2立即打醒十二分精神，連破蘿渣士3個發球局，首盤先取6：2。拉度簡奴在第二盤勢如破竹，再破對手兩個發球局，最終以6：1再下一城，只消65分鐘便再次以盤數2：0獲勝，出線8強。

18歲華裔混血少女震撼溫網 考完A LEVEL兩個月連勝3仗入16強

拉度簡奴在首兩局先失，卻是反擊之始。（美聯社）

拉度簡奴今仗發揮出色，不僅主動得分較多，無壓力犯錯少蘿渣士超過一半。她至今未失一盤，成為1968年職業賽年代以來，第3位球手從外圍賽打入女單八強。

從外圍賽開始，未失一盤，愈打愈有信心。（美聯社）

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生涯剛剛起步，每一小步都是新體驗，她賽後難掩興奮表示「超級感恩」：「第一次在美網主場館作賽，最初有點緊張。能夠鎮定下來，重新調整而獲勝，感覺驕傲。能夠站在此處，超出期望，感到驚奇。」

拉度簡奴（左）與蘿渣士（右）在今屆同樣創造驚喜，賽後擁抱。（Getty Images）

拉度簡奴年僅18歲，父親來自羅馬尼亞，母親則是中國人。她在加拿大的多倫多出生，兩歲時移民到英國倫敦。5歲開始學打網球，7月溫網獲外卡參賽之前，仍要為學業分心。首次參戰大滿貫主賽圈，打出驚喜，連挫兩名世界排名首50位球手，殺入16強戰至第二盤才因為身體不適及呼吸困難而中途退出。

溫網18歲少女拉度簡奴 以遺憾結束神奇之旅

相隔個多月，網球少女的表現「升呢」，英國網球名宿漢文（Tim Henman）賽後以「睇得出佢緊張」形容拉度簡奴開局表現，但驚喜隨之而來：「她展示勇氣，站穩陣腳，嘗試走出困局。就算大幅領先，都可以保持穩定，決出勝負。這點實在出色。」

Selfie時間！（Getty Images）

拉度簡奴8強戰將要對戰高層次對手，硬撼瑞士11號種子賓錫，不僅是今次賽事首次面對種子球手，更是生涯中首度面對排名前廿位球手。

【拉度簡奴不時在社交網站分享照片】

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