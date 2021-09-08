拳擊熱話︱特朗普任荷里菲特表演賽旁述　鬥泰臣不成戰UFC前冠軍

苛今年9月11日，是美國911恐襲事件20周年，當日佛羅里達州上演一系列拳擊比賽。比起一眾現役拳手的正賽，身為「頭盤」的一場表演賽，或許更令人期待。

那不止有58歲的荷里菲特（Evander Holyfield）對戰前UFC冠軍比爾福特（Vitor Belfort），更將由前總統特朗普（Donald Trump）擔任主持和旁述。



原定今年5月由荷里菲特對泰臣的兩大傳奇世紀大戰，經商議後傾不成，最終拉倒，之後改為8月14日對決曾擊敗泰臣的麥比迪（Kevin McBride）。不料同日正賽的輕重量級冠軍拳手盧比斯（Teofimo Lopez）感染新冠肺炎病毒，拳賽被迫取消。

經歷一波三折，最終荷里菲特商定與UFC前冠軍比爾福特鬥上一場，無懼較對手年長14歲的年齡差距。

58歲的荷里菲特（Evander Holyfield）感覺自己猶如28歲。（Instagram）

「我覺得自己猶如28歲」

就算是表演賽，荷里菲特也連月認真操練，近日在Instagram大騷一身肌肉的照片，「我已經58歲了，感覺仍像28歲時那樣。」他表示，十分重視健康和身體狀況，也是每天的優先順序，「一個健康的心靈和身體，是長壽和快樂的秘方。」

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荷里菲特與泰臣的世紀大戰搞不成，聰明的拳賽推廣人為提升號召力，特別找來前總統特朗普父子客串當主持和現場評述。

口才了得的特朗普誓任拳賽主持和旁述，一定十分有趣吧。（Getty Images）

今次已非特朗普首次擔任拳賽主持，這位曾主持真人騷的前總統，以往亦曾試過串演主持，其中一次正是在他擁有的阿特蘭大城賭場中上演。

這場賽事在9月11日舉行，當日正是美國911事件20周年，特朗普在新聞稿中稱：「我愛偉大的拳手和偉大的拳賽，我期待周六見到他們，並在場邊分享我的看法，你不會希望錯過這次特別的活動。」

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荷里菲特對比爾福特的表演賽，差了一點份量，大會安排特朗普來出任主持。（Twitter）

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