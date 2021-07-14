香港書展2021︱李小龍也有偶像　龍哥與拳王書信談武術攞簽名

香港書展與李小龍會合作，原訂於2020年李小龍誕辰八十周年舉行的「不朽巨龍: 李小龍傳奇80載」展覽，因新冠疫情影響而改於今年香港書展文藝廊揭幕。



多年來不斷有專著從電影或武術角度來研究李小龍，這次李小龍會選了一批五十年代到千禧年間的武術書刊，供大眾認識香港盛極一時的武林。李小龍會會長黃耀強表示，1949年後大量武術名家南來香港，香港一度出現武林年代，這次精選了一批武術書，包括早年甚為流行於武術圈的武術周刊。

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李小龍會會長黃耀強。（賴家俊 攝）

除此以外，黃耀強根據李小龍生前的書櫃書單，蒐羅了一批同一版本的圖書，讓大眾可以一睹這位一代巨星看怎麼書？

「據李小龍太太憶述，李小龍大約有二千多本不同類型的書，當中包括哲學、武術、暢銷書，甚至Playboys出的笑話集，值得一提的是李小龍視拳王Jack Dempsey為偶像，這次展出李小龍寫給這位拳王的書信，信中他不但與偶像討論武術，還向拳王索取簽名給兒子李國豪，可是書寫年份李國豪只是剛剛出生。」

展品中還包括一本有關蘇聯芭蕾舞王的書籍，旁邊還放了一張李小龍的飛腳相。黃耀強表示，

李小龍熱中跳舞，1968年贏得Cha-Cha舞比賽冠軍，他曾想過發展舞蹈還是武術，而大家在看他的飛腳，會發現與芭蕾舞相似，李小龍的武術應該參照了一些舞蹈姿勢。

香港收藏家吳貴龍。(賴家俊 攝)

而收藏家吳貴龍則為這次展覽借出大量李小龍由童星到巨星期間的多幅珍貴劇照，當中包括他小時候演出作品如《雷雨》、《富貴浮雲》、《孤星血淚》等等。照片標誌著經典劇情，例如其中一幅照片見到李小龍戴上玉墜，這是他在《唐山大兄》中的道具，在電影中這個玉墜是家人為了提醒他不要輕易打交而給他戴上這飾物，結果他給對手弄碎玉墜而大打出手。吳貴龍表示，從多張劇照中已見到李小龍自小已與多位天皇巨星合作而不怯場，並有豐富演出經驗，所以當他去外國發展拍《青蜂俠》時，已有極瀟灑的演技。

「不朽巨龍: 李小龍傳奇80載」展覽。(賴家俊 攝)

一代巨星李小龍於六十年代香港影壇橫空出世，拍了四部半武術電影，震撼國際影壇，並將功夫文化風靡海外，掀起全球浪潮。李小龍雖然英年早逝，但除了影視作品無遠弗屆的影響力外，由他所創立之截拳道，並從武術中提煉出的哲學文化，都對當代武術文化和發展帶來巨大和深遠影響。

(賴家俊 攝)

「李小龍會」在〈香港書展2021〉 亦設有攤檔，展出李小龍相關收藏品。大家有興趣不妨前往參觀一下。

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