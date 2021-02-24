廣東90後大破雙節棍健力士紀錄　淺談李小龍兵器的實用威力

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-24 20:29

提起李小龍的話，大家一定會馬上聯想起他的標誌兵器——雙節棍。早前，內地一名龍粉便創下了「1分鐘內以雙節棍擊中最多乒乓球」的世界紀錄。但大家有沒有想過，在現實中雙節棍作為兵器的搏擊威力又是如何呢？

▍李小龍粉絲創多項雙節棍世界紀錄

謝德勝今年28歲，廣東潮州人，是一位90後青年武術家。他自小身形瘦弱，不時遭到同學欺負。因此他熱愛李小龍的功夫電影，希望能像李小龍演出的角色一樣，一身武藝，可以保護自己，也可以行俠仗義。

他18歲開始外出打工時，在一次偶然的機會中接觸到雙節棍，便從此開始追逐自己的武術夢，至今已經堅持練習十一年。現在的他是一位在上海執教的武術教練，國家雙節棍一級裁判，多項雙節棍武術冠軍。

謝德勝已獲得4項有關雙節棍的吉尼斯世界紀錄稱號，共5次刷新成績。包括有︰「1分鐘以雙節棍點燃最多蠟燭」、「1分鐘以雙節棍熄滅最多蠟燭」、「以雙節棍最快打開10個瓶蓋」、「1分鐘內雙節棍擊中最多的水瓶間的撲克牌」及「1記武術腳法熄滅最多蠟燭」。

在2020年12月23日，謝德勝挑戰競技直播節目中，面對「AI乒乓機器人」挑戰「1分鐘內雙節棍擊中最多的乒乓球」的健力士世界紀錄。「AI乒乓機器人」擁有兩條機械臂，一個用於拋球，一個用於擊打，能夠還原真人的發球動作，還能模仿國乒冠軍的發球姿勢和發球路徑。所以它絕非一般發球機可比，擊中乒乓球的難度十分高。

從片段看出，「AI乒乓機器人」的發球有時帶旋，而且角度相當刁鑽。

最終，謝德勝成功擊中35個乒乓球，創下「1分鐘內雙節棍擊中最多的乒乓球」的健力士世界紀錄。

但大家有沒有想過，在現實中雙節棍作為兵器的搏擊威力又是如何呢？

▍雙節棍的起源

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雙節棍有說源自於中世紀農具兵器——連枷。

連枷即是兩根棒子中間有段鎖鏈連繫的用具，本來是農具，用於打穀以分離穀物的外殼，自春秋時代已經存在，如《國語‧齊語》謂「令夫農，群萃而州處，察其四時，權節其用，耒、耜、枷、芟」，當中的枷便是連枷；至今，仍有部份地方使用連枷作收割道具。

連枷演變為兵器的歷史亦源遠流長早見於唐代，可以用作守城，至宋代更將連枷用於騎戰。在唐杜佑所著的《通典》中，不單提及連枷的農業用途，亦提及到一種名為「連梃」的兵器，「連梃，如打禾連枷狀，打女牆外上城敵人」。

歐洲地區亦有農具連枷，至中世紀後期有農民將連枷當作武器使用，軍用連枷亦漸受關注，名為「Flail」或「Chain Mace」。在15-16世紀的畫作中，不時都會見到連枷的身影。它們會在長棒末端以鐵鏈連上木棒、鐵棒、鐵球、刺球等。

▍現實它的兵器又威力如何？

既然雙節棍源自於戰場兵器連枷，那麼它必定具有一定威力吧？

外國曾經有人進行實驗，以不同材質的雙節棍擊打自己，測試雙節棍的打擊威力。結果顯示，片中人的大腿被雙節棍擊打後馬上出現瘀傷，具有不俗的打擊威力。

有意見認為雙節棍擊中目標後容易造成反彈，容易誤傷自己。先拋開技術層面而言，雙節棍的理想擊中點為棍子末端，假如以那點命中的話，棍體基本上不會出現反彈。反彈情況主要是因為以棍子中段擊中所致。

雖然雙節棍擁有一定的打擊威力，但為何它卻不甚常見呢？可能跟以下原因有關。

首先雙節棍十分講求用者技術水平，相比棍棒類兵器需要花上更多時間來掌握。二來，雙節棍難以作出防守格檔動作，即使有說法可以棍體或鍊子擋格，但以上手法皆不能在揮舞中使出。三來，由於雙節棍利用慣性運動來打擊，一擊不中或擊中後，必須花時使其再次運動，難以作出連續打擊。

另外，雖然實驗證明雙節棍具有一定打擊威力，但它的打擊點只集中在棍尾，在互動搏擊中一旦稍微不中，便會成為對方反擊的機會。而且棍棒類結構相對穩固，用者能夠在打擊中施加自身體重，較易作出更具威力的打擊。

總括而言，雙節棍是肯定能夠作為兵器使用。但前題是用者必須擁有相當技術，而且要設法應對雙節棍自身的短處。

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