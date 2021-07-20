李小龍逝世48周年｜去神化忠實回顧巨星點滴　武備志多元化合集

48年前，一代巨星李小龍猝然殞落，永遠停留在意氣風發的32歲。李小龍在世的短短31年間，他拍下四部半經典電影《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》，掀起全球李小龍熱潮，震撼整個70、80年代。李小龍影響力至今歷久不衰，改變無數生命。

武術方面，李小龍抱「以無法為有法，以無限為有限」的領先思想，吸納了不同武術的特點創立了截拳道，更被UFC主席Dana White譽之為「綜合格鬥之父」。

在李小龍離世48周年的今天，且讓我們從不同方面重溫這位一代傳奇巨星的風彩。



▍「你離開了卻散落四周」—與李小龍不可分離的人

雖然李小龍在48年前離開了我們，但他的影響力卻不曾消去過。從李小龍的弟子、摯友、合作武師、粉絲，甚至是流行文化、電影、遊戲，處處都能夠見證到李小龍的身影。

【李小龍摯友】木村武之：振藩國術館承傳者 96歲為其守墓終身

在李小龍離開後的47年間，各地都湧現出大量李小龍專家，以不同方式消費李小龍的遺產。然而有位李小龍的嫡傳弟子，卻一直生活低調。現時年屆96歲的他，每周都會去到西雅圖的湖境公墓，探訪這位比自己年青近18年的師父及畢生摰友。他就是振藩功夫傳人木村武之 Taky Kimura。【文章連結】

李小龍忘年之交｜李俊九：美國跆拳道之父 李小龍引薦拍下跆拳震九州

李俊九與李小龍於 1964 年同為一個空手道比賽的表演嘉賓，兩人惺惺相惜並開始交流，其後雙方都有定期互相探訪和書信來往，後來更加出版過《Bruce Lee and I》一書。【文章連結】

【李小龍】鐵拳街霸UFC尋找巨星蹤影 經典形象遍及歷代電玩遊戲

其實除了對格鬥和武打電影有重大的影響外，李小龍的影響甚至擴展到格鬥遊戲上。自從1985年開始，李小龍的形象就經常在不同的格鬥遊戲中出現。除了部份正式有版權的遊戲外，也有不少遊戲角色用上了相貌似李小龍的相貌，或是模仿他的招牌叫聲、飛踢、姿勢和雙節棍等。【文章連結】

李小龍80周年誕｜既是導師更是好友 深受李小龍影響的荷里活影星

在掀起李小龍功夫熱潮前，李小龍就已經受到不少的著名荷里活影星欣賞，並獲邀擔任他們的武術導師。當時與李小龍一起訓練的名人都對他的技巧和氣質有高度評價，更有部份學生把之後在職業生涯上的成就歸功於李小龍。【文章連結】

李小龍80周年誕｜香港影圈龍迷處處 甄子丹周星馳歐錦棠也不例外

李小龍不單把武術電影提升到當時前所未有的層次，更深深影響了全球70、80年代青年的成長，就連不少香港影視藝人也都是龍迷的一分子，當中便包括了：甄子丹、周星馳、黃子華、羅天池、陳鈺芸、林嘉華、施介強等。【文章連結】

李小龍班底（上）｜與小麒麟識於微時兩肋插刀 曾向劉永授截拳道

李小龍的電影深入民心，連帶一眾與他合作的龍虎武師，都成為了影迷的集體回憶。有部份人因經常在李小龍的電影參與幕前演出，而廣為人識。有部份人則身居幕後或擔當替身，卻因期後大紅大紫，而再次被人提起他們與李小龍之間的緣份。早前，武備志便回顧數位曾經出演李小龍電影的龍虎武師，緬懷李小龍之餘，亦希望向上一輩的影人致敬。【文章連結】

李小龍班底（下）｜只有林正英能當其下靶 成龍出鏡不夠一分鐘

本文回顧幾位當時身居幕後或擔當替身，最後因其他角色而成名的一線紅星。例如許多人都知道「大哥」洪金寶曾在《龍爭虎鬥》中，與李小龍有過一幕交鋒。但其實片中還有他的師弟成龍，不過純屬跑龍套，連樣子也難以看得清。至於「殭屍道長」林正英，原來十分受到李小龍賞識，更被譽為他的左右手。究竟他們與李小龍之間，是如何結緣？【文章連結】

▍李小龍超越武術界限 開創武術無限可能

香港書展2021｜李小龍王薌齋隔半世紀的相通 八點比較截拳道意拳

王薌齋先生和李小龍先生兩位拳道哲人的武術觀點均十分相近，相信如兩位宗師生於同一時空，必能互相欣賞，把酒月下，談拳論道，成為知交。撰文者伍智恒師傅同時擁有詠春、截拳道和意拳教練資格，他深入淺出地從八方面比較王薌齋先生和李小龍先生武學思想。【文章連結】

【李小龍】經過48年發展過後 再談李小龍在搏擊中的特殊意義

11月27日是李小龍誕生的日子，作為一位武術家及電影人，在不同年代都是千萬人的偶像。面對各種言論，我們也已反思了很多次。當一切都好像已經論述過的時候，在搏擊這一個角度看，於這個時代繼續談論李小龍，又有什麼特別意義？【文章連結】

【李小龍】逝世48周年 重溫劃時代Be Water的《截拳道之道》

要了解清楚「Be Water」的內涵，方法之一便是閱讀由他親著的《截拳道之道》（Tao of Jeet Kune Do）。相信不論是否習武者，都能夠從中得到啟發。【文章連結】

【MMA】被譽為綜合格鬥之父 李小龍以行動實踐自己的理念

生前提倡跨領域交叉訓練和「無限制」搏擊技術理念，一代動作影星李小龍除了是「截拳道之父」外，也被譽為「綜合格鬥之父」（Father of Mixed Martial Arts）。雖然在李小龍之前也有其他的武術家會把不同的格鬥技術混合使用，甚至參與過跨界別的異種格鬥賽，但若説把這個概念帶到主流媒體，李小龍確實是功不可沒。【文章連結】

【側踢分析】李小龍腳法風靡全球 踢技當中三大實用搏擊優點

提起李小龍踢技的話，大家通常馬上會想起，他那標誌性的踢擊動作——側踢（Side kick） 。經過李小龍的推廣後，側踢旋即在全球風靡一時，成為年青人爭相模仿的踢技。其實近年側踢在MMA界中，亦愈來愈見普遍。今天武備志跟大家介紹一下側踢的動作特性 。【文章連結】

【猛龍過江】李小龍截拳道教學電影 拆解打戲背後的招式思想

在李小龍逝世47年後，這位巨星的影響力依然不斷，他所創立的截拳道一直承傳下去。今天【武備志】以《猛龍過江》，這套被譽為「截拳道教學電影」的經典，拆解一下李小龍截拳道的招式思想。【文章連結】

【李小龍】精武門雙截棍牽全球熱潮 竟源自中古農具並曾被禁44年

提起李小龍的話，大家除了馬上想起他招牌的叫聲、了得的拳腳功夫外，必定會想起他的標誌性兵器——雙節棍。但你知道雙節棍的起源嗎？又知道全球大熱的雙節棍竟然曾被某地法院禁44年嗎？【文章連結】

李小龍80周年誕｜李小龍的守破離｜轉載文章

「守、破、離」是日本劍道的學習三部曲，而李小龍就曾於他1960年的一篇大學哲學課程報告中，以這個三部曲此去敘述自己的武術學習歷程及展望。【文章連結】

▍向李小龍致敬的影視作品

李小龍80周年誕｜由電影到武術 看為何複製李小龍總是失敗

李小龍誕辰80周年，我們寫了不少文章去紀念這一位巨星。除了懷念，很多人更想複製他：複製他的動作、複製他的外表、複製他的電影、複製他的成功，只不過大多數都失敗收場。究竟原因在哪？【文章連結】

精武英雄｜李小龍李連杰形象合二為一 陳真大打截拳道向巨星致敬

李小龍與李連杰可謂是史上最傑出的兩大武打影星，但有沒有想過，原來他們都曾經「合作」過？1994年，由李連杰主演的《精武英雄》（Fist of Legend）正式上映。該片除了再次將陳真的故事搬上銀幕外，還對他的形象作出極大修改。例如他使用的並不是迷踪拳，而是一種糅合現代搏擊理論的新型武術。顯而易見，這是要向李小龍的截拳道致敬。【文章連結】

【標殺令】致敬李小龍和邵氏武術電影經典 集大成的暴力美學

今年是美國武打電影《標殺令》上映17周年。由昆頓塔倫天奴執導的《標殺令》除了秉承昆頓塔倫天奴一貫的黑色幽默外，電影中還特別用上了不同的電影風格，向世界各地不同的經典武打電影致敬。當中讓香港觀衆印象最深的大概是女主角在《標殺令》中所穿的李小龍服和《標殺令 2》中由劉家輝飾演的白眉角色。【文章連結】

【Warrior】李小龍生前未能完成 女兒重整當年手稿拍攝《戰士》

去年Cinemax推出新劇集《Warrior》（《戰士》），講述1870年代美國唐人街的幫派之爭，以及當時的政治風波與種族歧視問題。劇集推出後獲受好評，除了題材在北美近期罕見外，另一個讓它備受矚目的理由就是因為《戰士》故事源於李小龍遺留下來的八頁手稿。【文章連結】

【李小龍】上官小寶經典鉅著 與黃玉郎《龍虎門》創港漫黃金盛世

隨著《古惑仔》結束、《龍虎門》易手，曾經陪伴著港人成長的本地漫畫，似乎也進入了時移世易的世代。然而它們所帶來的快樂與熱血，卻依然長存在每一位港漫迷心中。

今天要介紹的作品，便曾經與黃玉郎的《小流氓》分庭抗禮，開創出港漫的黃金盛世。它就是由上官小寶親自操刀、香港歷史上最長壽的漫畫系列之一：《李小龍》。【文章連結】

【肥龍過江1978】洪金寶打破肥人形象 只要有心人人都是李小龍！

《肥龍過江》由洪金寶自導自演。片中洪金寶飾演一名從鄉下而來的戇直小子。他視李小龍為偶像，常常希望行俠仗義，卻又鬧出百般笑話。不過肥大的身形，並沒有掩蓋洪金寶的矯健身手。反而因為這重反差，讓他贏盡觀眾掌聲，進一步奠定了他的動作喜劇風格——邊個話大俠一定要靚仔有型？【文章連結】

亞視．李小龍傳｜吳大維演繹最神似李小龍 張家輝關詠荷結緣之作

許多模仿李小龍外形的作品都以失敗收場。畢竟李小龍只有一個，勉強東施效顰，只會適得其返。然而，由吳大維、張家輝等人主演的電視劇《李小龍傳》（又名《龍在江湖》）則可算是個異數。它在當時深受歡迎，至今依然被譽為亞洲電視90年代最成功的製作之一。【文章連結】

▍武備志「李小龍80周年誕」訪問合集

武備志訪問到四位深受李小龍影響的人士：李小龍會會長、李小龍收藏家吳貴龍、原始截拳道高拔華師傅、八十後演員盧海鷹，藉著他們各自的敘述，帶出李小龍對他們人生的不同影響。

李小龍80周年誕｜龍迷會推動李小龍文化 批政府欠長遠系統政策

在香港成立的李小龍會（Bruce Lee Club），是全球龍迷重要組織，多年來積極宏揚李小龍電影藝術、哲學和武術文化，可是在這八十周年之際，會長黃耀強不禁慨嘆，香港政府仍然未有政策系統地推動李小龍文化成為香港無形資產，主力還是要靠民間力量來做。【文章連結】

李小龍80周年誕｜龍哥戲外與家人溫馨時光 收藏家盤點藏品心得

2018年，收藏家吳貴龍出版《龍影中華》、《龍影香江》，書中展出他多年李小龍藏品，成為龍迷爭相搜購藏書。兩年後今天，吳貴龍繼續整理藏品以待出新書，可是相比出新書，他更希望政府能在發新鈔時選用李小龍像，他坦言：「若政府能在新鈔用上李小龍像，我願意不收費捐出所有藏品供新鈔設計使用。」【文章連結】

李小龍80周年誕｜原始派截拳道高拔華師傅：截拳道不應拘泥招式

「以無法為有法，以無限為有限」，這句話是李小龍對武學和哲學思想的終極概括，多年來有不同的武術家嘗試詮釋這句話。李小龍吸納了不同武術的特點創立了截拳道，現今傳人遍佈全球，這次【武備志】邀請原始截拳道一系的高拔華師傅，向大家介紹這一系截拳道對武學的看法。【文章連結】

李小龍八十周年誕｜曾為最年輕龍哥模仿者 八十後受啟蒙踏演藝路

李小龍的影響力，在其過身後透過他的武術著作和電影作品，對每一代人都帶來巨大影響。【李小龍八十周年誕】專訪了影迷會會長、收藏家和武術家，他們都是六七十年代成長的一代，這次我們受訪者是八十後演員盧海鷹（Leo），看看龍哥對八九十年代成長的一代帶來怎麼影響，也從他演員及龍迷角度去看看李小龍的五部作品。【文章連結】

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】