截拳道教學．高拔華｜JKD活用前手前腳　要借助地力才能制敵之先

在李小龍的80周年誕辰期間，【武備志】訪問了香港原始派截拳道（Original JKD）傳人高拔華師傅。除了講述自己的學武歷程，以及對截拳道的看法。高師傅亦率同弟子，為我們示範了截拳道技法中的SAA及ABC。這兩種技巧都是李小龍常用的前手前腳打法。 按高師傅講解，要做好截拳道的打法，不能只用肢體的力量，而要借助地面的反射，令手速和腳速一致，這樣方能制敵之先。

高拔華師傅專訪：李小龍80周年誕｜原始派截拳道高拔華師傅：截拳道不應拘泥招式

SAA 簡單角度攻擊

SAA，全稱為「Simple Attack Angle」，即簡單角度攻擊，乃李小龍在《截拳道之道》中所記載的五種攻擊法之一。

許多武術愛好者都知道李小龍的搏擊打法，是以前手前腳為先要，但實際操作起來，卻未必人人適應。高師傅遂以以打手靶的方式，分三個階段示範SAA的要點。

第一個乃無先兆反應靶。習者要儘快以拳面，擊中前方的手靶。過程間必須要速度夠快，以至於靶手也未必能反應得及。再進階去做，就是靶手會快速地揚起手靶，習者要手眼協調，跟靶手的動作進行競爭。這個就是截拳道「手先行」的原理。

但單有「手先行」並未足夠，因為這只是手部速度快，就算再加入推步（Push Step），依然難以保證能夠在敵我互動的過程中運用出來。故此必須要在「手先行」的基礎上，拉長打靶的距離，令習者學懂借助地面的反射，將整個身體的動能貫穿手臂，而不會隨著走動失控。

當「手先行」及拉長距離的打法都純熟後，就要進入「追」的層次。這個就是SAA的修煉台階。

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ABC 組合攻擊

ABC同樣是《截拳道之道》的五種攻擊法之一，全稱為「Attack by Combination」，即組合攻擊。順帶一提，其餘三種分別為封位攻擊（IA）、漸進間接攻擊（PIA）及誘敵攻擊（ABD）

ABC是將前手前腳一併運用的攻擊方法，在李小龍的電影中相當常見。一般人連續運用前手前腳時，很容易因為要調整距離和重心，而導致手腳不一致。ABC的練習要點，便是要令前手、前腳的速率幾乎相同。於是當前手進行攻擊後，習者便能馬上入身起腳，教對手難以提防。高師傅將之形容為甩毛巾：只需要微小的動作，就可以連續上下甩出。

要做到這點，發力的核心，即槓桿的位置，就要集中到小腹之上。而跟SAA一樣，習者必須要透過地面的反射作用，將整個人的體重連帶速度踢過去。這個就是截拳道最基本的連續攻擊方法。

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