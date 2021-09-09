【F1】艾邦回歸取代羅素　與拿迪菲再合璧　促成雙贏方案全靠他

2019年，二級方程式三甲車手攜手升班，被視為近年最具潛力的3名新人，如今終於再度在F1場上相聚。紅牛青訓產品艾邦決定外借至「非牛系」車隊，取代老友佐治羅素，來年成為威廉士車手。



「芬蘭冰人」拉高倫季後退役，「車手音樂椅」隨即起動，佐治羅素來季「升班」回歸平治車隊，威廉士公布該空缺由紅牛車手艾邦（Alex Albon）取以代之，相隔一年重返F1車手行列。

來季的車手陣容大致敲定，縱然Aston Martin仍未落實，相信「太子爺」史杜爾續約機會甚大，所以如今變數較大的只剩下愛快羅密歐的一個位置。

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佐治羅素重返平治，只是時間問題，尤其是在今年傳過不停，威廉士方面當然做好兩手準備。車隊話事人卡比圖（Jost Capito）表明保達斯與艾邦是兩大人選，為何最終揀選了這名泰英混血兒？

取代羅素，這名英國車手必定提出一定意見，他當然希望好友艾邦接替他的位置。卡比圖早在暑假前已與兩名車手接洽，最終泰國人跑出，威廉士話事人直言：「我們不會走回頭路。」加上艾邦的配套令他們難以拒絕，「艾邦過往曾經駕駛頂尖的戰車，他曾經踏上頒獎台的經驗，加上他是一名年輕的新晉車手，我深信他的能力。」

卡比圖看準艾邦的潛力及經驗，最終邀請他加盟威廉士。（資料圖片／Getty Images）

隊友因素，同樣重要，艾邦與新拍檔拿迪菲（Nicolas Latifi）曾在F2合作，2018年一同效力DAMS車隊，3個因素配合下，成為了艾邦投威廉士的主因。

艾邦與拿迪菲曾經合作，亦是威廉士的考慮因素之一。（Twitter截圖）

紅牛旗下有兩支車隊，艾法托利常培育新一代的年輕車手，但近年方針有變，車手組合更為穩定，早前宣布加斯利與角田裕毅齊齊續約，加上「大牛」的佩雷斯同樣留隊一年，「牛系」車隊再無空缺。

當日忍痛將艾邦貶至後備後，紅牛領隊漢拿（Christian Horner）三番四次強調這名泰國車手是重要一員，可見漢拿十分重視艾邦，並不希望他離開紅牛體系，故此漢拿採取過往不常見的一步，將艾邦「外借」至其他車隊，並繼續保持合作的關係。

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漢拿非常重視艾邦，如今更以不尋常的方法為對方搵班落，可見重視的程度。（資料圖片／Getty Images）

卡比圖碌盡人情牌促成非一般合作

一名紅牛車手，駕駛非紅牛引擎戰車，難度提升不少，成事的關鍵人物就是卡比圖。過往他效力福士（Volkswagen）時，曾經與禾夫（Toto Wolff）合作，一同為F3提供引擎；而紅牛與福士是世界汽車拉力賽的合作伙伴，多年工作經驗與各方面建立了良好的關係，如今「碌盡」人情牌，並在合約中列明雙方不會共享資訊，以免影響兩支車隊的利益，終於促成這宗非一般的合作，來季將會出現紅牛車手駕駛平治引擎戰車。

過往在福士身任要職的卡比圖，如今碌盡人情牌促成這宗非一般的合作。（資料圖片／Getty Images）

作為車手，目標十分明確，必然是希望落場鬥車，如今獲得回歸一級方程式的機會。一旦艾邦表現優異的話，回歸紅牛絕不是夢，就算未能回家，亦至少可以爭取留在威廉士，保住F1位置。

威廉士方面，戰車在今年的進步有目共睹，即使羅素離隊，卻有另一名極具潛力的車手補上，對車隊爭奪佳績甚有幫助，無疑對艾邦或威廉士也是雙贏的局面。

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艾邦與拿迪菲如今在F1賽場再度合作。（威廉士Twitter截圖）

荷蘭站前10位：

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