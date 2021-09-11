【F1】平治英國車手世代之爭一觸即發　重溫咸美頓的經典反目事件

佐治羅素確定來季「升班」重返平治車隊，將與英國「大師兄」咸美頓聯手，外界期待兩代英國車手擦出火花。二人確認關係後首度亮相，出席意大利站賽前記者會回應事件，直言互相尊重。

回顧咸美頓過往的5任隊友，原來有一個神秘密碼，注定佐治羅素留在平治必定有運行。



平治青訓產品佐治羅素（George Russell）效力威廉士3季後，終於收到正果，來季重返「黑箭」夥拍同鄉咸美頓（Lewis Hamilton）。這名23歲的英國車手也非善男信女，為爭位不擇手段，與保達斯在意大利伊莫娜（Imola）「攬炒」，二人險些大打出手。

佐治羅素最期待的一天終於來臨，必然希望在平治戰車大展身手，外界預料兩代英國車手將有一場龍爭虎鬥。

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咸美頓是不少當代車手的偶像，羅素當年初次看見「咸爵爺」時，坦言與見到超級英雄無異，至今依然印象深刻。這名23歲的英國車手談及大師兄時，狂笠高帽，表示自己在最佳的位置向對方偷師。

佐治羅素加盟平治，並不是擔任咸美頓的副手，「這是十分清晰，我不是二號車手，與咸美頓在車隊有相同的待遇，相信車隊亦將給予兩名車手最佳的機會發揮。」

你讚一句「超級英雄」；他讚一句「年輕有為」，咸美頓當然有回禮，「羅素是賽車未來的希望，他的才華對車壇甚有影響。當他加盟後，將車隊注入新血，必定令全隊更有活力，他們對勝利的渴望，能夠推動車隊進步。」

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當年羅素眼中的咸美頓，是他的超級英雄。（Instagram截圖）

既是隊友，亦是對手，這就是F1隊友的微妙關係，一旦處理不當，或會出現當年經典的兒時好友反目事件。

咸美頓與羅斯保由細鬥到大，當二人一同效力平治時，關係即有變化，兩人隊內競爭愈演愈烈，這名德國車手在2016年力壓隊友封王，可惜「贏咗冠軍，輸咗個Friend」，與咸美頓反目成仇，即使羅斯保其後急流勇退，退役後與咸美頓的關係依然疏離。

咸美頓與羅斯保的經典內鬥，導致二人經常在頒獎台上貌合神離。（資料圖片／Getty Images）

「咸爵爺」與羅素的師兄弟關係，會否最終演變為「反目事件2.0」？縱然至今無人知曉，不過兩名潛在主角同樣甚有信心，歷史不會再度重演，齊齊堅信車隊過往有經驗，懂得如何處理車手之間的關係。

羅素與咸美頓堅稱對車隊有信心，隊友內訌的歷史不會重演。（資料圖片／Getty Images）

羅素投平治有運行的神秘密碼

另外，羅素被平治「回收」，這個舉動注定有運行。咸美頓在F1打滾13年，羅素將會是「咸爺」的第6名隊友，翻查過去5名隊友的紀錄，原來暗藏一組神秘密碼。咸美頓5任隊友的合作年期，巧合地逐年增加，由首名隊友艾朗素的1年，到第5名隊友保達斯的5年，是否證明羅素將與咸美頓搭檔6年，「咸爵爺」將年屆42歲，但不可抹煞這個可能性。

👇👇咸美頓與5任隊友的神秘密碼👇👇

荷蘭站前10位：

+ 5

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