英超︱C朗聯賽第二擊又有波入　連格做功臣領曼聯2：1挫韋斯咸

C朗拿度重返曼聯，英超首仗對紐卡素即梅開二度，有個夢幻般美好的開始。周中歐聯對瑞士球隊年輕人意外敗陣，今晚（19日）作客不易應付的韋斯咸，再度正選上陣。



英雄總是在球隊落難的時候挺身而出，曼聯今仗不止有C朗一個英雄，而是足足有3個。



C朗任單箭頭，普巴、般奴費南迪斯和格連活特從後支援，今夏加盟後一直表現平平的查頓辛祖被收起，先列後備。

開賽初段今季英超2勝2和未嘗一敗的韋斯咸入局較快，屢次威脅曼聯大門，只差埋門一腳的把握力，無奈狀態大勇的前鋒安東尼奧上場領紅今仗停賽，查洛保雲和蘇錫克均未能將皮球送入網窩。

韋斯咸鋒將賓華馬射門省中華拉尼入網，為主隊先開紀錄。（路透社）

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曼聯站穩陣腳後，搶回不少攻勢，26分鐘般奴費南迪斯在一次角球攻勢中勁射中柱，正當形勢稍好，30分鐘紅魔防線一次甩漏，讓韋斯咸前鋒賓華馬在禁區頂睇到定後才起腳，皮球省中趕上封阻的曼聯中堅華拉尼後改變方向，門將迪基亞身手再好，也只能目送皮球入網。

球隊遇上危機的時候，正是英雄挺身而出之時，5分鐘後C朗與葡萄牙國家隊隊友般奴費南迪斯一次心有靈犀的連線，C朗拿度接應入楔射門雖被門將法比安斯基擋出，但他快腳補中，射入重返曼聯3仗的第4個入球，比數扳平1：1。

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曼聯有難，C朗再次挺身而出，攻入扳平1：1的一球。（路透社）

C朗入球連環睇：

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下半場甫開始，C朗即有梅開二度的機會，他的射門被反應極快的法比安斯基及時撲出。由曼聯前主帥莫耶斯領軍的主隊韋斯咸，防守強度和韌力十足，令曼聯無計可施，鎚仔幫的攻勢也無法撕破紅魔防線，戰情陷入膠着狀態。

跟上仗歐聯對年輕人一樣，曼聯領隊蘇斯克查再次在72分鐘作出調動，今次不是換走C朗，而是以連格入替普巴，以及換入查頓辛祖取代格連活特。連格對年輕人一仗末段一次「自殺式回傳」連累球隊輸波，令他飽受批評，今仗他以表現證明，自己在隊中的價值。

峰迴路轉的比賽尾聲：

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比賽末段戰情峰迴路轉，先是89分鐘上季被外借韋斯咸的連格，為曼聯射入反超前一球。他入禁區後推大位，壓過蘇馬後射進一記漂亮入球。

正當以為曼聯勝利在望，補時階段韋斯咸原有機會扳平——曼聯守將梳爾在禁區犯手球，經視像助理球證檢視後判罰十二碼，韋斯咸領隊莫耶斯特別換入隊長兼十二碼劊子手馬克盧保主射，卻被紅魔門將迪基亞救出，C朗、連格和迪基亞3人先後挺身而出，為曼聯保住2：1勝果，全取3分，5輪比賽4勝1和，與利物浦同得13分，僅以得失球差落後暫列次席。

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36歲的C朗今仗表現相當落力，不止努力參與進攻，展示上乘的背門功和傳球視野，還不時回後協防助守。當比賽尾段比數仍維持在1：1時，C朗更屢次在禁區內博犯規，可惜均未能成功博得十二碼，即使如此，他的表現再次證明自己的身價。

C朗重返曼聯逐場重溫：

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曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡﹑哈利馬古尼﹑華拉尼﹑勞基梳爾

防守中場：費特﹑麥湯米尼

中場：格連活特﹑般奴費南迪斯﹑保羅普巴

前鋒：C朗拿度



韋斯咸正選陣容：4-4-2

門將：法比安斯基

後衛：加斯威爾﹑奧邦拿﹑蘇馬﹑古法爾

中場：尼高拉華錫、迪格蘭賴斯、蘇錫克、柏保路科奴斯

前鋒：查洛保雲、賓華馬



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