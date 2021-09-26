拳擊︱Anthony Joshua意外落敗　Tyson Fury神預言夢幻戰無法實現

英國拳王Anthony Joshua對決烏克蘭猛將Oleksandr Usyk，帶點意外地吃下生涯第二場敗仗。

他不止一次過失去WBA、IBF和WBO 3條世界重量級金腰帶，亦令萬眾期待跟Tyson Fury合演的世紀拳王大戰，暫時或無法實現。



31歲的Anthony Joshua，1.98米身高、2.08米臂展，較Oleksandr Usyk的1.91米身高、1.98米臂展，佔有身高手長優勢。

然而高手過招，外在條件未必最重要，有備而戰的Oleksandr Usyk，今仗一項數據完勝英國拳王——精準。

英國拳王Anthony Joshua意外落敗，Oleksandr Usyk憑精準出拳完勝。（Getty Images）

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總共12回合的賽事，Anthony Joshua共出拳641次，遠高於Oleksandr Usyk的529次。不過 Joshua只有123次擊中對手，命中率只有19％。相對而言，Usyk曾148次擊中 Joshua，命中率達28％。刺拳（Jab）二者同有52次擊中，重拳則是Usyk 96：71完勝，3項數據之中，Usyk在命中率方面均完勝 Joshua。

雙方戰至最後均面上帶傷，惟未能擊倒對手，Usyk獲3位拳證以117-112、116-112和 115-113一致判決勝出，搶去對方3條金腰帶，職業生涯保持19次全勝紀錄（13次KO對手）。 Joshua吃下生涯第二場敗仗，戰績改寫至24勝2負（22 KO對手）。

重溫：【拳擊】Oleksandr Usyk 5年15戰全勝 破天荒一統Cruiserweight

烏克蘭拳手Oleksandr Usyk擊敗Anthony Joshua，搶得對方的WBA、IBF和WBO 3條世界重量級金腰帶。（Getty Images）

2012年倫敦奧運，Usyk為重量級拳擊金牌得主， Joshua則贏得超重量級金牌。轉戰職業賽，二人分途成為兩個級別冠軍，Usyk 2018年7月擊敗Murat Gassiev，擁有全數4條金腰帶，破天荒統一次重量級別（Cruiserweight），升上重量級作賽後，繼續保持全勝。

Joshua原定下仗與Tyson Fury合演一場拳王世紀戰，可是Fury賽前已看好Usyk一線，「我預計今場會有點出乎意料，或許有幾個回合如棋賽，我預計AJ將會失去辦法。」

Tyson Fury賽前已預計，Anthony Joshua今仗將會落敗。（Getty Images）

「假如他不能在比賽初段擊中對手或以重拳保住自己，我估計AJ會十分難捱，甚至要戰至投降。」Fury說自己不會賭博，卻幾乎說中拳賽的發展局面， Joshua的拳不太能夠擊中Usyk，陷入苦戰，不過他沒有拋白毛巾，能戰至最後以點數被判落敗。

賽後Usyk揚言，比賽完全按照他計劃之中上演，更牙擦地說，「有好幾次Joshua迫得我很緊，但沒有什麼特別。我完全無意擊倒他，我的團隊也叫我別那樣做。你們尚未看到最強的Usyk，我還可以更好。」

34歲的Usyk擊敗Joshua登上世界重量級拳王寶座，竟然說自己「仍不是最好」，令人期待他的終極形態是何等厲害。

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今場拳賽在熱刺主場Tottenham Hotspur Stadium上演，車路士中場蒙特（左）再次跟韋斯咸主將迪格蘭賴斯（右）「拍拖」觀戰。（Getty Images）

Anthony Joshua 落敗後並未氣餒，表示會保持正面心態繼續作戰下去。（Twitter）

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