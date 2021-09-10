全運會・拳擊｜曹星如相隔18個月出擊　全運16強出局無緣獎牌

香港拳手曹星如周五（10日）出戰全運會男子57公斤級別16強賽事，免戰資格賽的他在首仗16強面對煤礦體協代表的王鑫炎，力戰3回合後最終以點數落敗，無緣獎牌。



職業生涯達22連勝的曹星如，在2018年宣布由職業轉戰業餘拳擊後，去年迎來業餘生涯最重要賽事的東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，惟在8強不敵世界冠軍，未能取得奧運資格。在失落東京奧運入場券後，他一直留港訓練備戰全運及11月的世錦賽。

相隔18個月後，曹星如今日出戰採淘汰制的全運會16強賽事，在賽事不設銅牌戰下，只要他在淘汰賽連贏兩場、即躋身4強便穩裝獎牌。

全運會．拳擊︱曹星如明出戰非種子拳手 冀展特訓成果但遇一難題

曹星如相隔18個月再參加拳賽。（資料圖片／Olympic Channel）

紅角的曹星如與非種子拳手王鑫炎在男子57公斤16強第5場亮相，首回合，王鑫炎盡顯侵略性，曹星如雖奮力與他搏拳，但對手的壓逼性頗強。第二回合逐漸適應節奏的曹星如，保持中遠距離以減低失誤，惟末段對手直拳亦有得手。戰至第3回合，曹星如提升出拳速度主攻，最終佢以0：5落敗。

曹星如在首回合被對手壓逼。（截圖）

曹星如16強：

+ 9

曹星如在賽前曾與比其重磅對手特訓，望能以力量取勝。（資料圖片／Olympic Channel）

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全運會男子57公斤級別名單：



曹星如（香港）

許柏祥（上海）

陳志豪 （浙江）

王龍（安徽）

陳科亮（福建）

趙毅錕（河南）

高林志（廣東）

李第成（廣西）

錢茄豪（四川）

呂平（貴州）

字春紅（雲南）

韓旭（西藏）

常勇（陝西）

巴達仍貴（甘肅）

王鑫炎（煤礦體協）

聶志學（前衛體協）



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