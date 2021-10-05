乒乓｜孫穎莎不講武德漠視行規？　單局大炒對手向讓分說不

國有國法，行有行規，乒乓球場有一條約定俗成的規例，領先一方為免對方「吞蛋」，通常會「放水」，避免尷尬情況。不過，中國乒乓球新星孫穎莎，漠視「行規」，賽後直言這是尊重的表現。



乒乓場上，炒對方蛋，面斥不雅。今場留一線，日後都可以好相見。當領先一方大幅拋離時，接近派蛋時，多會「識做」送分，就如日本代表石川佳純，在東京奧運女單8強被新加坡球手于夢雨安慰式「送分」。

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石川佳純在東京奧運女單差點吞蛋，表現失落。（資料圖片／Getty Images）

大型運動會接連上演，中國女子隊新星孫穎莎馬不停蹄，早前出戰陝西全運勇奪一銀一銅，這名中國乒乓「小魔王」隨後代表深圳大學征戰中國乒乓超級聯賽，與黑龍江隊的齊菲對壘，孫穎莎首局先輸6：11，及後立即還以顏色，不留情面地以一局11：0扳平，其後孫穎莎反勝對手，領深圳大學以場數3：1旗開得勝。

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孫穎莎次局漠視「行規」，大炒對手11隻光蛋，不講武德？這名女乒「小魔王」直言這才是尊重的表現，「從頭到尾也沒有想過讓分，我認為這是尊重對手的表現，比賽需要全力以赴，這才是比賽的魅力。」

深圳大學是上季乒超聯的冠軍得主，另一奪冠功臣陳夢今季轉投山東魯能，只剩下孫穎莎一人領軍，配合何卓佳及顧玉婷力爭衛冕。

孫穎莎接連出戰奧運及全運後，立即轉戰中國乒超聯。（資料圖片／Getty Images）

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