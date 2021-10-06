日本天才跑5000米比全運金牌更快　內地網民：不缺千里馬但缺伯樂

「全運會比奧運更難」，是不少中國運動員的心聲，強如東京奧運乒乓球女單金牌陳夢、女子重劍冠軍孫一文等，也未能在今屆全運會稱霸。

不過，一名17歲日本天才跑手卻在國內大學運動會男子5000米賽事中，跑出比應屆中國全運冠軍更快的時間。



據日本傳媒報道，日前舉行的日本體育大學長跑田徑運動會，來自京都洛南高中3年級的17歲跑手佐藤圭汰，跑出13分31.19秒，奪得男子5000米賽事第5名，僅不敵4名黑人運動員。

這時間除了是今賽季世界U18第一位，也改寫了日本U18、日本高中及亞洲青年紀錄。值得一提的是，佐藤圭汰的成績比今屆中國全運會冠軍更快，來自西藏的多布傑當時以13分49.16秒奪金，較佐藤圭汰慢18秒之多。

佐藤圭汰在男子5000米跑出13分31.19秒，打破亞洲青年紀錄。（IG@satokei___1722）

佐藤圭汰：要跑入12分鐘成日本首人

雖然成績比世界紀錄的12分35.36秒仍有近一分鐘差距，有關時間放在剛過去的東京奧運，也未能取得決賽資格，但2004年出生的佐藤圭汰是日本最具天賦實力的中長跑新星。

他今年嶄露頭角，1月京都邀請賽，他參加3000米跑出8分0.09秒封王；隨後的Hokuren距離挑戰賽，1500米再跑出3分37.18奪亞，創下日本歷代第三快時間，未來可期。

佐藤圭汰也自信滿滿，希望挑戰更高，「我想在奧運和世錦賽參加5000米和10000米，在5000米成為第一個跑入12分鐘大關的日本選手，還要突破5000米日本紀錄。期待今後的進一步飛越。」

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內媒報道提蘇炳添 批中國長跑不如短跑

不少內地傳媒都有報導佐藤圭汰的消息，但不約而同也提及了中國百米飛人蘇炳添，在東京奧運刷新亞洲紀錄。

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其中一篇寫道：「如果蘇炳添代表着亞洲黃種人速度，那麼佐藤圭汰很有可能成為黃種人在中長跑世界的代言人。」文章指中國長跑比起短跑，明顯不如日本，仍有極大進步空間。

有內地網民認為，日本在運動學、運動營養學方面開始領先中國，但也有人認為不應互相比較。其中一個留言突破盲點，表示「不缺千里馬，缺的是伯樂。」

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