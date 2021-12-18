港足︱高普「接班人」掌帥印　曾領朝鮮反駁「輸波做礦工」傳聞

香港足球總會今日公布，挪威籍的安達臣（Jorn Andersen）將會出任香港足球代表隊主教練，接替今夏約滿離任的麥柏倫，助港隊備戰明年6月舉行参亞洲盃外圍賽第三圈賽事。



足總今日公布安達臣上任港足主教練，他已於本周初抵達香港，並正在指定檢疫酒店進行強制檢疫，但已展開基本文書工作。

現年58歲的安達臣是前挪威國家隊前鋒，球員時代曾效力紐倫堡、漢堡及杜塞爾多夫等德甲球會，掛靴後轉任教練。安達臣最為人熟悉的，是在2016至2018年間成為朝鮮國家隊首位外籍教練。

他也擔任過韓職球隊仁川聯主教練，並在2008/09年球季從現任利物浦領隊高普手中，接過德乙緬恩斯帥印，成功協助升班；惟一季後，其帥位由現時車路士主帥杜曹接替。

安達臣（右）曾帶領朝鮮國家隊來港參賽。（資料圖片）

安達臣曾於2017年帶領朝鮮來港參加亞洲盃外圍賽，跟港隊踢成1：1。而當時賽後被問到有傳聞指球隊輸波後會面臨責罰，甚至被抓去「做礦工」，安達臣這樣回答。

「完全沒有此事，不知道大家從哪裏聽來的，外國人對朝鮮一直有不實揣測及誤解。我在平壤生活1年多，當地十分平靜，感覺像在歐洲城市，對其他球隊不敢到朝鮮比賽感到很疑惑。」

安達臣對亞洲甚至香港足球有一定認識，或是他成功被委任成港隊主教練的原因之一。（資料圖片）

值得一提，足總在今夏曾就招聘港隊主教練一事鬧出風波，在未有跟帶領港隊踢畢世界盃外圍賽的麥柏倫續約下，展開全球招聘，卻告知麥柏倫若想繼任，就必須再度申請入職。

據指，足總最終收到超過150份申請，對亞洲足球有認識的安達臣結果成績脫穎而出。行政總裁譚秋朗表示：「安達臣在歐洲和亞洲球壇均擁有多年的豐富經驗。我們有信心他會帶來嶄新思維，協助球員充分發揮潛能，以及提升質素和表現。他亦有球探和培育年輕球員方面的經驗，可提拔優秀年輕球員，為香港足球的未來發展鋪路。」

安達臣的短期目標，是領港隊取得2023年亞洲盃決賽周入場券則稱，「能夠獲得帶領香港代表隊出戰的機會，本人感到非常榮幸。我希望利用我的經驗及戰術理念，建造出一支強大而擁有競爭力的球隊，迎戰未來的國際賽事。」

重溫香港隊6月出戰世界盃外圍賽的精彩圖輯：（按圗放大）