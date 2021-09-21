愉園欠薪下繼續參賽　前球員發公開信投訴：足總何不做實事？

香港老牌足球會愉園欠薪風波尚未解決，卻仍獲香港足球總會批准參加新一季足球賽事。有關球員向民政事務局局長徐英偉、體育專員楊德強、國際足協、亞洲足協及香港足總發公開信，請求協助。

由於事件牽涉兩間跟愉園有關的公司，足總及愉園體育會主席貝鈞奇指球員應「冤有頭債有主」，認為愉園體育會在事件上沒有責任、可繼續參賽；一切款項應由愉園足球俱樂部承擔。



愉園早前退出香港超級聯賽，同時欠薪約550萬，職球員曾到勞資審裁處立案起訴，一度獲僱主陳至實承諾每周匯款30至40萬、於10月中還清所有款項。

不過，除了其中一位外援球員，相關款項至今從未過戶；而愉園新一季仍以相同會籍「愉園體育會」出戰香港甲組聯賽。職球員代表、前愉園中場林毅東昨日向民政局長徐英偉、體育專員楊德強、國際足協、亞洲足協及香港足總發公開信。

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22名愉園職球員早前出席記招，表示已入稟勞資審裁處向球會追討欠薪。（資料照片／袁志浩攝）

前愉園職球員公開信全文：（按圖放大）

信中以前港超夢想FC外援祖亞昆被欠薪獲判勝訴為例，指最終該會被取消會籍，質疑今次愉園發生同類事件，為何沒有落得同樣結果。

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「現在球圈所謂管理公司，就像酒樓管理公司一樣，有什麼事就欠薪，然後倒閉。法律上作為一間有限公司，他們均沒有違法。我敢問，為何要讓香港足球也要蒙上這灰色地帶？為何足總不能做一些實事，保障這一幕不會發生？往年是夢想，今年是愉園，明年又會是哪一隊？」

愉園體育會、愉園足球俱樂部責任誰屬？

身兼足總主席、同為愉園體育會主席的貝鈞奇指出，足總向來不會干預欠薪相關的法律程序，一切交由法庭作最終決定。而勞資審裁處早前已撤銷控告愉園體育會；欠薪將由獲「外判」足球事務的愉園足球俱樂部負責。

足總主席貝鈞奇身兼愉園體育會主席。（資料圖片）

貝鈞奇也聲稱，今年愉園雖用同一會籍參賽，但當初該隊由「俱樂部」申請港超牌照，兩者並不相同，「這是基建於法律事實，很清晰。體育會是非牟利組織，沒有錢，也不可能承擔這費用。」

他又澄清，夢想FC當時是被國際足協禁止於轉會窗簽入新球員，最終因不足合資格球員而沒有參賽，並非被暫停會籍，「有人未搞清楚事實就投訴，冤有頭債有主 ，條氣唔順，也不要牽強地拖人落水。」

不過，據了解相關球員曾跟愉園體育會簽署足總標準球員合約，後者理應需承擔部份責任。球員公開信中坦言申訴無門，請求足總未來加強把關，並希望足總代為向國際足協投訴。足總官方回應稱，就有關案件，正積極跟進事件，並且會密切關注事態發展情況。

香港足總為保障球員，2017年起訂立標準球員合約，按圖即睇重點內容：

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