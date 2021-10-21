羽毛球．丹麥賽｜謝影雪鄧俊文有驚無險晉級　將惡鬥東奧金牌得主

謝影雪／鄧俊文出戰東京奧運後首項大賽，周四（21日）在丹麥公開賽於混雙16強迎戰印度組合，「左手配」雖一度被追平局數，但最終仍順利晉級半準決賽，下輪會惡鬥東京奧運金牌得主、中國組合王懿律／黄東萍。



世界排名第11的「鄧謝配」，昨日在首圈32強輕鬆擊敗低29位的中華台北組合楊博軒／胡綾芳。

今日「左手配」面對印度組合卡皮拉／雷迪，雙方事前從未對壘，開局都互相試探，早段5度打成平手，從1：1咬緊至6：6。「鄧謝配」中段最多落後4分，但戰至12：14時一口氣連追6分反超前，並以21：17拿下第一局。

謝影雪鄧俊文丹麥公開賽有驚無險晉級八強。（資料圖片／高詩琦攝）

第二局「鄧謝配」稍不留神，在領先5：4時連失5分被反超，幸兩人經驗充足，很快調整過來，追至11：11。不過，印度組合此時再度發力，拉開至19：15，「左手配」來到危急關頭，雖連取5分至平手，但最終仍輸19：21，局數被追至1：1。

決勝局「鄧謝配」如入無人之境，全局未曾落後，並拉開分差至11：4進入技術暫停。最後港隊維持優勢，再取一局21：11，有驚無險地勇闖8強。

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「鄧謝配」在半準決賽將遇上應屆東京奧運混雙金牌得主，同時是今次賽事頭號種子的中國組合王懿律／黄東萍，爭奪4強資格。兩隊過往7度交手，中國組合取5勝2負佔優。

雙方最近一次相遇正是在東京奧運，當時「左手配」在分組賽直落兩局輸波；而對上一次「鄧謝配」擊敗對手，已要數到2018年雅加達亞運四強，當時港隊最終更摘銀而回。

港隊今日稍將有兩名男單選手伍家朗及李卓耀互撼，爭奪8強席位，至於早前另一混雙組合張德正／吳詠瑢，就於16強不敵中國新晉組合出局。

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港羽丹麥公開賽參賽名單：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）

李卓耀（世界排名第17）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33）



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