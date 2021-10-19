英超｜舒利亞羅渣士齊點出曼聯一個問題　水貨新兵貢獻最勤力數據

講波的舒利亞見到，贏你的羅渣士也見到，不知曼聯領隊蘇斯克查發現到這個問題嗎？英格蘭名宿舒利亞在《Match of the Day》指出，曼聯對李斯特城的前場壓逼很弱，令對方可以從容發起進攻。李城領隊羅渣士都有講到，因為曼聯中路的球員壓逼力弱，所以他們可以很有耐性地組織進攻。



曼聯在上周六英超以2：4不敵李斯特城，連續3場聯賽不勝，跌到第6位。在英國足球節目《Match of the Day》中，舒利亞點評曼聯的表現，指出他們的壓逼欠組織，亦欠效率，無法有效地從李城腳下搶回控球權。

舒利亞在節目中批評曼聯的前場壓逼，給予李城太多空間。（網上圖片）

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在播放精華片段時，舒利亞說：「太慢了，他們（曼聯球員）根本不知何時高位壓逼，（李城）一次傳球就足以劏開曼聯的後防。你看，又發生了，般奴費南迪斯，他想（壓逼）嗎？不是真的很想，他好像三心兩意，不知何時做什麼。」

舒利亞認為曼聯的逼搶沒有組織。（Getty Images）

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這名英格蘭名宿續表示：「李斯特城是一支好球隊，表現得好好，但曼聯令李城變得易踢，他們發揮不出應有的水平，因為曼聯根本不知自己在無球在腳時做什麼。沒有球員去緊逼李城，所以對方可以引球推進，可以控定波，看清楚形勢。」

羅渣士指出曼聯中路的壓逼不足，令李城可以有耐性地進攻。（Getty Images）

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李城主帥羅渣士在賽後的時候也表示，壓逼是這場比賽的關鍵，他說：「我覺得曼聯開局踢得幾好，但他們中路的球員都不壓逼的，所以我們能夠有耐性地組織上去。我們可以攻入一些危險的區域，給予他們防線壓力。」

曼聯沒有壓逼，而李城就做好壓逼，結果此消彼長。羅渣士讚C朗拿度、般奴費南迪斯、格連活特及查頓辛祖等曼聯前線全是高質素的進攻球員，他說：「曼聯球員擁有很強的才華，而作為一支球隊，我們一定要在緊逼中保持同步，盡力切斷給他們的傳球。」

車路士、利物浦、曼城及曼聯的前線球員中，在今季英超的90分鐘平均施壓次數，在排頭12名的球員當中，只有一個曼聯球員，就是查頓辛祖。（Twitter）

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曼聯的前場壓逼力差，很多球迷將責任歸咎於36歲的C朗，但更可能是全隊踢法的問題。英國《天空體育》節目中列出，車路士、利物浦、曼城及曼聯的前線球員中，在今季英超的90分鐘平均施壓次數，在排頭12名的球員當中，只有一個曼聯球員，就是加盟至今仍未開齋的新兵查頓辛祖，他每90分鐘有28次壓逼。

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