女足︱傑志首推半職業化望衝擊亞冠　張煒琪離公民來投：私人原因

賽馬會甲組女子足球聯賽周六（6日）開鑼，傑志女足今季首推「半職業化計劃」，希望以聯賽冠軍身份挑戰女子亞冠盃。

另外，港隊主力張煒琪今季轉投傑志，是她在香港首度效力公民以外的球會。



傑志女足今季試行半職業化，新任主教練張寶春解釋，球隊由過往約每周兩課，變成每周3課加上1日比賽，每課訓練約兩小時；練習地點與時間也更穩定。

球員除了享有物理治療服務，每月也會按能力及表現獲發現金津貼，他說：「因應出席率及對球隊貢獻等調整，金額有4位數，至於會否上升至5位數，就要視乎成績而定。希望鼓勵她們多參與訓練，帶動香港女足發展。」

傑志今季改由張寶春擔任女足主教練。（袁志浩攝）

鍾貝琪升任隊長 「半職業訓練更專注」

計劃至今已實行兩個月，今季升任雙隊長之一的鍾貝琪透露，練習出席率有提升，球員心態也有改善。「以往非職業，有球員可能玩玩下，當放工來出一身汗；但現在大家專注了很多，想證明自己也能做職業球員。」

本身有教波及兼職球衣製作公司的她，坦言過往為賺多點錢保障自己跟家人生活，或會放更多心思在工作上，但現在球會提供津貼，無疑減少了部份生活壓力，「工作可以放鬆一點，寧願抽多點時間在球會；球員不用工作得太搏命、也會減低踢波時受傷的機會。」

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鍾貝琪跟鄺穎茵同時擔任傑志隊長，是前者首次在球會肩負此重任。（袁志浩攝）

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傑志女足擬領球會牌照 向亞冠盃進發

女足聯賽今周末開鑼，今季甲組聯賽踢雙循環決出冠軍，同時設有聯賽盃及足總盃兩項盃賽。上季排第4的「藍鳥」聯賽揭幕戰會硬撼衛冕的公民，張寶春稱球隊劍指冠軍，並力爭首度代表香港參與來屆女子亞冠盃。

女子亞冠盃於2019年由亞洲足協成立，首屆由中、日、韓、澳四地女子聯賽冠軍角逐，最終由日本代表日視美人隊奪冠。賽事去年因疫情停辦，今屆復辦後以2025年擴展至16隊參與為目標。

張寶春透露，足總上月已開始聯絡各支球會，協助申領女子球會牌照，「我們已準備好申請，期望奪得聯賽冠軍後有機會參與這大賽；傑志男、女子隊一起踢亞冠。」

首屆女子亞冠盃由日本代表日視美人隊奪冠。（AFC）

張煒琪從公民來投：私人問題退隊

公民以外，有陳詠詩跟韋婉婷坐鎮的沙田，跟獲王淑芬、馬澤純及姚希雯等轉投的車路士足球學校（香港）同樣是今季聯賽爭標熱門。

然而「藍鳥」今季獲得曾外流澳洲布里斯班獅吼女足的港隊主力張煒琪，以及踢過英國史雲斯女足的秦正行加盟，是前者在香港首度效力公民以外的球隊。

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秦正行（左）跟張煒琪（右）兩位有外流經驗的球員同時加盟傑志。（袁志浩攝）

張煒琪表示，自己完成上個球季後，因身體問題退出公民，「不想影響球會，本身想停一段時間，但之後得到張sir邀請，考慮了很多因素，覺得適合，便嘗試去踢。」她指球隊很有活力，希望帶動從U18升至一隊的球員進步，「女足普遍有個問題，就是球員不敢出聲（提場），但其實配合無問題，我會逼她們去講。」

傑志季前已踢了11場友賽，鍾貝琪認為球隊在新帥帶領下踢法變得進取，節奏逼近男子隊。她給自己一個任務，便是要把精神感染隊友，「我年資不深也能當隊長，證明年紀不重要，有能力就得。想大家落到場就去盡，不要錫住錫住，心態決定一切。」

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