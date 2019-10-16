【女足】鍾貝琪蘇超首演擊敗強敵　遇歐式衝擊淚灑更衣室　

21歲女生鍾貝琪，上月跟隨前輩張煒琪及秦正行等的步伐，外流至蘇格蘭球隊基爾馬諾克。這位前傑志守衛昨日終為新球隊首度披甲，賽後她以「Blood, sweat and tears（血汗及淚水）」形容感受，為何她會如是說？

上月從傑志轉投蘇格蘭女子超聯第二級球隊基爾馬諾克的鍾貝琪（阿K），昨日（15日）終在蘇超上演地標戰，這位守衛以正選姿態披甲，為球隊基爾馬諾克踢足全場，最終協助球隊保持零失球，以2：0擊敗強敵帕迪克（Partick Thistle）。

鍾貝琪上月中由傑志轉投蘇格蘭球隊基爾馬諾克。（資料圖片/高詩琦攝）

外流首度披甲 中場更衣室痛哭

原來鍾貝琪直至比賽日早上才得悉自己入圍正選名單，由於事出突然，她心情十分忐忑，「當然很開心，已期待這一刻很久了。原先預計下周才有機會註冊，誰知教練突然給我這個機會，知道後也相當緊張。」比賽後她在社交網站上寫道「Made my debut for Killie. Blood, sweat and tears.（我在基爾馬諾克的地標戰，充滿血汗及淚水。）」，似乎對比賽有深刻體會。

她接受訪問時解釋，比賽期間遭對手踢到腳踭流血，也被隊友以較重語氣怪責，因此在中場休息時不禁流淚，「可能隊友很着緊勝負，所以用粗言穢語責備我。自己有點不習慣及受壓，便在更衣室內哭了起來。不過隊友也立即安慰我，其實她們只是在場內着緊一些，場外都很愛鍚我。」

基爾馬諾克女足在比賽中以兩球擊敗對手。（基爾馬諾克官方網站）

見識港歐差距

在蘇格蘭落班接近一個月，阿K直言要適應的事相當多，而當地以至歐洲女子足球，跟香港差別甚大。球場闊度令兩隊球員間距離增加，她指自己需準備好隨時跑動，並認為外國球員擁有更強大的爭勝心，「無論對手及隊友也很想贏，0：0時都充滿對入球的渴望及拚勁，即使在比賽尾段也能維持着這股衝勁。」

阿K在今場比賽出任右閘，她表示自己面對敵軍前鋒迫搶時略感吃力，未來需增強對抗性及速度，「身體碰撞比香港多，球員會經常剷波及撞人。而香港也很少球隊會在前場壓迫，可是這裏球員速度很快，還沒控球已埋身，所以下決定時要再快一點。」

踏出第一步，未來鍾貝琪希望向更高水平的聯賽邁進。（傑志提供）

「目標向更高水平進發」

現時阿K在基爾馬諾克每周訓練兩課，每課約兩小時，平均一周內也有一場比賽。她稱球隊每逢比賽周的周二也會提前半小時到達球場開會，觀看片段檢討及分析下場對手，一切感覺新鮮。「這裏設施很好，球場旁建有活動中心，讓球員開會及健身。教練會要求每名球員跑一定里數，可是健身中心是開放予公眾使用，球員只能利用私人時間、依靠自律性去訓練。」

難得來到歐洲發展，阿K的目標又是甚麼？她短期內希望能獲得穩定出場機會，爭取表現吸引其他教練或球會目光，「現在效力次級聯賽，希望逐步向頂級聯賽及職業球會進發，效力更高層次的球隊。」

香港女足代表秦正行此前曾到威爾斯的史雲斯女子隊落班，如今已轉投基爾馬諾克，她亦幫助鍾貝琪外流蘇超。（資料圖片）

蘇格蘭女子超聯第二級賽事共有8支球隊參賽，聯賽以「三循環」形式進行，目前已到達季尾階段。鍾貝琪所效力的基爾馬諾克現以16戰27分位列第4，少踢一場下跟榜首球隊赫斯（Hearts）相差10分，惟球隊接下來需於12日內進行4場「Back-to-back」比賽。