【女足】鍾貝琪蘇超首演擊敗強敵　遇歐式衝擊淚灑更衣室　

21歲女生鍾貝琪,上月跟隨前輩張煒琪及秦正行等的步伐,外流至蘇格蘭球隊基爾馬諾克。這位前傑志守衛昨日終為新球隊首度披甲,賽後她以「Blood, sweat and tears(血汗及淚水)」形容感受,為何她會如是說?

上月從傑志轉投蘇格蘭女子超聯第二級球隊基爾馬諾克的鍾貝琪(阿K),昨日(15日)終在蘇超上演地標戰,這位守衛以正選姿態披甲,為球隊基爾馬諾克踢足全場,最終協助球隊保持零失球,以2:0擊敗強敵帕迪克(Partick Thistle)。

鍾貝琪上月中由傑志轉投蘇格蘭球隊基爾馬諾克。(資料圖片/高詩琦攝)

外流首度披甲 中場更衣室痛哭

原來鍾貝琪直至比賽日早上才得悉自己入圍正選名單,由於事出突然,她心情十分忐忑,「當然很開心,已期待這一刻很久了。原先預計下周才有機會註冊,誰知教練突然給我這個機會,知道後也相當緊張。」比賽後她在社交網站上寫道「Made my debut for Killie. Blood, sweat and tears.(我在基爾馬諾克的地標戰,充滿血汗及淚水。)」,似乎對比賽有深刻體會。

她接受訪問時解釋,比賽期間遭對手踢到腳踭流血,也被隊友以較重語氣怪責,因此在中場休息時不禁流淚,「可能隊友很着緊勝負,所以用粗言穢語責備我。自己有點不習慣及受壓,便在更衣室內哭了起來。不過隊友也立即安慰我,其實她們只是在場內着緊一些,場外都很愛鍚我。」

基爾馬諾克女足在比賽中以兩球擊敗對手。(基爾馬諾克官方網站)

見識港歐差距

在蘇格蘭落班接近一個月,阿K直言要適應的事相當多,而當地以至歐洲女子足球,跟香港差別甚大。球場闊度令兩隊球員間距離增加,她指自己需準備好隨時跑動,並認為外國球員擁有更強大的爭勝心,「無論對手及隊友也很想贏,0:0時都充滿對入球的渴望及拚勁,即使在比賽尾段也能維持着這股衝勁。」

阿K在今場比賽出任右閘,她表示自己面對敵軍前鋒迫搶時略感吃力,未來需增強對抗性及速度,「身體碰撞比香港多,球員會經常剷波及撞人。而香港也很少球隊會在前場壓迫,可是這裏球員速度很快,還沒控球已埋身,所以下決定時要再快一點。」

踏出第一步,未來鍾貝琪希望向更高水平的聯賽邁進。(傑志提供)

「目標向更高水平進發」

現時阿K在基爾馬諾克每周訓練兩課,每課約兩小時,平均一周內也有一場比賽。她稱球隊每逢比賽周的周二也會提前半小時到達球場開會,觀看片段檢討及分析下場對手,一切感覺新鮮。「這裏設施很好,球場旁建有活動中心,讓球員開會及健身。教練會要求每名球員跑一定里數,可是健身中心是開放予公眾使用,球員只能利用私人時間、依靠自律性去訓練。」

難得來到歐洲發展,阿K的目標又是甚麼?她短期內希望能獲得穩定出場機會,爭取表現吸引其他教練或球會目光,「現在效力次級聯賽,希望逐步向頂級聯賽及職業球會進發,效力更高層次的球隊。」

香港女足代表秦正行此前曾到威爾斯的史雲斯女子隊落班,如今已轉投基爾馬諾克,她亦幫助鍾貝琪外流蘇超。(資料圖片)

蘇格蘭女子超聯第二級賽事共有8支球隊參賽,聯賽以「三循環」形式進行,目前已到達季尾階段。鍾貝琪所效力的基爾馬諾克現以16戰27分位列第4,少踢一場下跟榜首球隊赫斯(Hearts)相差10分,惟球隊接下來需於12日內進行4場「Back-to-back」比賽。