足球熱話︱沙基利一個動作自曝其「短」　網民紛紛笑到喊

瑞士「矮腳虎」沙基利（Xherdan Shaqiri）今夏離開利物浦後，加盟法甲球隊里昂。日前歐霸分組賽主場對布拉格斯巴達一仗，他在比賽過程中的一個動作自曝其「短」，賽後被網民瘋傳，成為一時熱話。



沙基利一個動作逗得網民十分開心。（路透社）

事緣沙基利在里昂一次攻勢中，衝入禁區接應隊友柏基達橫傳，他隨即快腳射門，不料他快，布拉格斯巴達門將尼達（Florin Niță）較他更快，及時出迎擋出皮球。

沙基利遂跳起避開身前的尼達，攻門不成，此時這位瑞士星將做出一個不少前鋒都會做的動作，不料由於判斷上出現偏差，淪為網民笑柄。

點圖睇：到底沙基利做了什麼？

+ 3

不少前鋒在攻門不成時，都會順勢雙手抓一抓身前的門楣，沙基利當時也想這樣做。他起跳前已雙眼望實門楣，然後才起跳，不料他對門楣高度、自己的彈跳力以至手長的判斷，與實際有所落差，他跳起後雙手一抓，完全接觸不到門楣的一丁點，僅從門楣下方越過。

更令他尷尬的是，他一躍跳入龍門後完全失控，成為「網中人」。他墜入網中良久，好幾秒之後才艱辛地從球網中爬起，情況十分狼狽，起身後只好牽強地微笑扮無事。

沙基利被網民瘋狂恥笑：

網民當然不會放過取笑他的機會，片段在社交媒體瘋傳，有人以一句：「沙基利嘗試抓住門楣，結果只跳進網窩」 ，逗得廣大網民捧腹大笑。一個瑞士媒體更殘酷地指出：「沙基利忘記自己只得5呎7，於是在抓不住門楣後，狠狠跌進網窩」。

幸好沙基利這球波並未影響里昂表現，憑前鋒施利文尼梅開二度，以及伊甘比補時的入球，里昂3：0大勝布拉格斯巴達，在歐霸A組4戰全勝，率先晉級16強。

足球熱話｜掘金唔簡單 J洛迪古斯疑遭針對 投訴過激變紅牌阿姑

足球熱話︱非冠盃驚現「死亡飛腳」 守門員鞋釘直插對手頸椎領紅

足球熱話︱碧咸勢成2022世界盃大使 人權組織發炮：為卡塔爾洗白

曼聯本周又輸一場：

一個正選變動再暴露曼聯老問題 上半場站位圖被嘲打欖球｜01球評

英超︱迪基亞真的憤怒了 曼聯門將完場後大發脾氣賽後只說三個字

英超︱曼聯負曼城防線再成恥辱 般奴向隊友放狠話

曼聯變「古惑的槍」創一項尷尬數據 名宿也難以相信是真實｜英超

英超｜「曼聯阿伯」堅尼也投降 目睹劣質防守批紅魔放棄機會

英超｜曼市打吡曼聯淨負兩球 曼城控制大局迪基亞神勇難救隊友

英超第11輪周日直播賽程：