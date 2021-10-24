足球熱話︱碧咸勢成2022世界盃大使　人權組織發炮：為卡塔爾洗白

明年在卡塔爾上演的2022世界盃爭議多多，由競投期間涉及國際足協貪污舞弊，場館興建工程引發勞工權益問題，到卡塔爾本身的人權紀錄，可謂問題天天都多。

如此爭議之中，足球界「萬人迷」碧咸被指收取天價代言費，未來10年為卡塔爾作宣傳大使，重點項目自然是2022世界盃。一向是傳媒寵兒的他，也因而罕有被英國傳媒圍攻，不滿他為卡塔爾「洗白」。



碧咸即將成為卡塔爾代言人，為2022世界盃宣傳。

碧咸與一眾名將為卡塔爾「洗白」？

+ 1

英國《太陽報》獨家報道，碧咸簽下一紙每年1500萬英鎊的代言合約，未來10年成為卡塔爾的宣傳大使，總值高達1.5億英鎊（約16億港元），他將會在下月開始肩負為卡塔爾世界盃宣傳的重任。

本月較早前，碧咸前往卡塔爾首都多哈一星期，參觀球場和跟負責明年世界盃的官員會面。然而卡塔爾在人權方面負面新聞不斷，尤其是對女性和同性戀者的態度，令碧咸這單工作受盡批評。

足球熱話︱46歲碧咸花式放狗被維多利亞取笑 赤裸上身騷六舊腹肌

碧咸曾效力PSG，他與跟卡塔爾皇室關係密切的會長艾卡利法十分老友。

碧咸與卡塔爾的緣份，由他2013年1月效力巴黎聖日耳門（PSG）時已種下。即使當年只效力半季，他與PSG會長艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）自此熟稔。艾卡利法同時為卡塔爾體育投資集團（Qatar Sports Investment Group，簡稱「QSI」）主席，QSI背後真正大老闆，正是來自卡塔爾皇室的主權基金。

正所謂，做人最緊要有公關，碧咸多年來地位屹立不倒，正是因為他一直珍惜羽毛，形象健康正面。可惜今次他為卡塔爾做公關，卻引來反效果，人權監察組織End Sportswashing在Twitter發文，「對碧咸出賣自己形象進行這個體育洗白操作感到十分失望。他理應利用自己的地位，令人注意卡塔爾的人權紀錄和外勞待遇。」

足球熱話︱碧咸三子一女最強顏值不是Romeo？ 15歲Cruz激似阿爸

▼ 碧咸與眾星的距離 ▼

+ 8

碧咸同時為聯合國兒逛基金（UNICEF）代言人，部分網民在Twitter發帖並tag入UNICEF，Roger Chadwick便指出，「你的代言人碧咸剛收取卡塔爾2200萬英鎊「推廣」世界盃，一個擁有恐怖人權紀錄的國家。你會否因為利益衝突踢走他？」

現年46歲的碧咸，說得上是「代言界之鬼」，曾借他推廣的大型活動不計其數，最為人印象深刻的當然要數到2012年的倫敦奧運，為祖家英國出力。可是今次卡塔爾這單Job未上馬先被圍插，10年長約能否捱得到尾？

維多利亞上載老公「肉照」 46歲碧咸名將堆中鶴立雞群

足球熱話｜碧咸20年前領英格蘭闖世界盃 憶金球依然感動如昔

【碧咸平日無論做什麼也靚仔有型】（按圖進入）

+ 3

歐國盃熱話｜碧咸父子自拍賀英格蘭贏波 眼利網民發現背景有亮點

【足球熱話】碧咸陪國際邁阿密青年軍練波 破包圍通坑渠寶刀未老

▼ 碧咸一家的美國生活 ▼

+ 8

【體育熱話】碧咸時裝災難慘被Victoria放IG恥笑 矢言會報復

【足球熱話】碧咸咀對咀親吻愛女再惹熱議 英名嘴嫌古怪作家力撐

【足球娛樂】慘遭假銅像整蠱 碧咸完美示範生氣而不失優雅