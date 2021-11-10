足球熱話︱拉舒福特MBE勳章贈母　與威廉王子對話內容只有一個字

曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）獲威廉王子頒授MBE（員佐勳章）勳銜，他特別帶同媽媽美蘭妮（Melanie）到溫莎堡見證這個驕人時刻，並將成就獻給她。



點圖睇：威廉王子向拉舒福特授勳

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24歲的拉舒福特去年兩度迫使英國政府在假日繼續向學童供應免費午餐上改變決定，並自2020年3月起籌得足夠款項，讓避免食物浪費慈善組織FareShare向食物不足的家庭派發超過2100萬份餐，善舉廣受嘉許並入圍授勳名單。

他一再為貧苦大眾仗義執言，今年10月公開反對政府取消學童每年1040鎊的用餐津貼，授勳後他感言：「我只是嘗試給予兒童一些我小時候沒有的東西。如果我當時能夠擁有，或許生活可以過得好很多，人生也可以有更多選擇。」「對我來說，孩子們不能獲得食物或書本，都是一種懲罰。」

拉舒福特盛裝打扮：

拉舒福特之所以特別關注到兒童用餐問題，全因在單親家庭長大的他，自小依賴學校提供的免費午餐，避免他和4個兄弟姐妹在母親美蘭妮要打多份工作養家的情況下捱餓。媽媽獨力將他養育成人，他說會將MBE獎章送給她。

拉舒福特曾多次感激媽媽對他的教導，身兼父職的美蘭妮在曼市打工賺取最低工資，甚至要打幾份工養家。在這個光輝時刻，他將媽媽帶到溫莎堡，穿上Burberry的全套西服，美蘭妮細心為他弄好白食領帶，打扮整齊有型地跟威廉王子見面。

授勳過程中，他與威廉王子有說有笑，他透露二人對話內容：「其實只有足球！我們談了些少歐洲國家盃，以及之後的事情，能看到每個人入場支持英格蘭實在太好。」整個過程中，美蘭妮均在他們身後不遠處，見證愛兒輝煌一刻。

劍橋公爵夫婦的Twitter帳戶發帖祝賀他，「請你繼續為全英國有需要兒童去做這份重要的工作。」今年10月拉舒福特獲曼徹斯特大學頒贈榮譽博士，成為此名銜歷來最年輕得主。