英超熱話︱利物浦「轉會精明眼」將離任　愛華士傳投紐卡素懷抱

利物浦球迷最不願面對的消息終被證實，策劃紅軍無數妙絕「大刁」的轉會神手米高愛華士（Michael Edwards）將在季尾離任。外界有傳聞指，他將會過檔加盟一夜暴富的紐卡素。

這位十分低調的體育總監，是利物浦重拾輝煌背後最重要的功臣之一，最經典例子莫過於古天奴轉投巴塞妙到毫巔的條款。



利物浦證實了，利迷最不想聽到的消息：體育總監米高愛華士季尾離任。（Twitter）

超級轉會精明眼

利物浦球迷應該都不會忘記，球員買賣曾經是紅軍最弱一環，球會總是對有興趣的球員出手太慢，不是被對手捷足先登，便是被賣方坐地起價。此外，買人眼光欠準，經常低買高賣，堪稱轉會市場中的「球壇水魚」。

直到愛華士的到來，才逐漸扭轉這負面印象。42歲的愛華士，2011年以分析部主管身份加盟利物浦，之後不斷升職，由技術表現總監、技術總監，到2016年11月球會特別為他設立體育總監這個新職位，主管球會內部一切有關足球發展事宜。他之所以升職快過坐火箭，全賴球員轉會交易上眼光精準獨到，出手快狠準，擅長低買高賣，而且在每宗交易上機關算盡，為球會爭取最大利益。

點圖睇：愛華士任內10大收購

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為利物浦「慳出個未來」

先說買人方面，由麥迪比到羅拔臣，愛華士為利物浦「慳出個未來」，事後亦證明，文尼、沙拿的交易抵到爛。他不是一味貪平，而是忠於找尋最大增值潛力的Money Ball，雲迪積克和艾利臣身價不菲，卻成為紅軍奪得英超的終極拼圖，表現物超所值。

不過相對入貨，愛華士在出貨方面，更能顯示他的超強轉會功力。

點圖睇：愛華士任內10大販賣

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極具遠見的附帶條款

須知道，上山容易落山難，不合用的球員，往往難以找到下家接手，而且球會通常宜得早日平價放走他們，蝕讓本是常事。偏偏愛華士有雙轉會精明眼，無論是賓迪基、沙高和丹尼艾格斯等，均能以好價錢放走。

在艾格斯轉投修咸頓的交易中，愛華士加入再下一次轉會20％抽成條款。艾格斯在利物浦陣中傷完又傷，僅14次為紅軍在英超上陣，攻入3球。無論怎樣看，球員生涯也難以再闖高峰，修咸頓對這條款自無異議。不料他在聖人全面復甦，今季獲阿士東維拉以3000萬英鎊收購，離開紅軍兩年後，艾格斯再為球隊帶來額外600萬英鎊進帳。

陣中不合用的球員，已經賣得如此出色，紅軍掛頭牌的巨星出讓，愛華士更加玩到出神入化。說的當然是古天奴2018年1月轉投巴塞的經典交易。

古天奴加盟巴塞，成為他與地上最強的噩夢。（Getty Images）

改變兩間球會命運的交易

巴塞隆拿曾經對利物浦陣中球員予取予攜，由馬斯查蘭奴、蘇亞雷斯到古天奴，陣中表現最出色的南美球員，均逐一被這支西班牙班霸球會撬走。無奈放走古天奴，愛華士先將價錢定至1.42億英鎊大賺一筆，繼而從交易中加入一條特別條款——3年內不得買入利物浦球員，否則要額外付出8000萬英鎊費用，防止巴塞繼續搶人。

他將賺得款項，投資回轉會市場上，同一轉會窗斥巨資買入中堅雲迪積克，之後的暑假再買入巴西門將艾利臣。結果2018/19球季利物浦第六度捧起歐聯冠軍，繼而在2019/20球季奪得等待30年的英超錦標。古天奴加盟巴塞後一直踢不回在紅軍時的佳態，巴塞亦因轉會市場上屢次失手加入內部財政和管理混亂陷入低潮。3年半過去，回望古天奴的交易，竟成為兩間球會發展一高一低的分水嶺。

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愛華士（左）與高普的合作，助利物浦再度成為英格蘭最強球隊之一。（Getty Images）

無奈開心的時光過得特別快，愛華士在利物浦的光輝歲月快要講拜拜。市場傳聞他將加盟獲沙特主權基金入主的紐卡素，惟轉會專家羅曼奴已否認此事，直指兩者目前「十劃未有一撇」。

愛華士離任後，他的副手、助理體育總監獲特（Julian Ward）會升任接替他的位置。40歲的獲得之前曾任紅軍外借管理部總監。利物浦聲明指出，愛華士離任後，球會足球營運部門內其他高級職員均會留任。

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