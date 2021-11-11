國際游泳聯賽｜何詩蓓領軍爭入總決賽　新水神積素加入最大對手

國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）9月已完成常規賽，港將何詩蓓領泳會Energy Standard以第1名完成，順利打入季後賽。

這位東京奧運兩銀得主，香港時間周五凌晨（12日）起會領軍出戰季後賽，爭奪總決賽席位。



ISL的常規賽前6名可直接取得季後賽資格，Energy Standard便是其中之一；餘下4隊則要透過附加賽，爭奪餘下兩個席位，最終DC Trident及Iron晉級。8隊季後賽隊伍，將爭奪4個總決賽席位，總決賽將在12月3至4日舉行。

何詩蓓延續東京奧運的好狀態，在國際游泳聯賽表現超卓。（Getty Images）

國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬



比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日



Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月12及13日、19及20日、26及27日凌晨1至3時



收費直播：ISL官網



何詩蓓挾常規賽強勢戰季後賽

何詩蓓在常規賽階段非常強勢，在100米自由泳4戰獲3冠1亞、200米自由泳4戰全勝；400自連同兩次積分冠軍在內共奪得4冠；4X100自與瑞典名將、隊長絲祖唐（Sarah Sjostrom）合作也是3次奪冠；雖然她在50自未曾獲得冠軍，仍刷新亞洲紀錄，並成為第3站MVP，是Energy Standard獲得常規賽第1名的關鍵之一。

在何詩蓓和絲祖唐壓陣下，Energy Standard橫掃女子自由泳賽事。（instagram@energystandard）

兩大爭標熱門首度交鋒 新水神加入戰團

按賽例，上屆亞軍Energy Standard跟衛冕的Cali Condors在常規賽不可交手，意味兩支爭標大熱即將在季後賽首度交鋒。

Cali Condors在常規賽積分雖不及Energy Standard，但來到季後賽階段，「新水神」積素（Caeleb Dressel）終於加入戰團，這名東京奧運五金得主尤其擅長自由泳及蝶泳，肯定會領Cali Condors橫掃男子賽積分，Energy Standard則有英國泳將佳爾（James Guy）加盟，希望這位在東京奧運奪得兩面男子接力金牌的男將能協助抗衡積素。

國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季佳績

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2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：