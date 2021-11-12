國際游泳聯賽｜何詩蓓兩冠展開季後賽　意外出戰蛙泳仍獲第4名

國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）季後賽周五凌晨（12日）正式展開，效力泳會Energy Standard的何詩蓓首日奪得兩項冠軍。



何詩蓓在季後賽首日出戰女子4X100米自由泳、個人方面則有女子400米自由泳及女子50米蛙泳兩個項目。她先於4X100自游第一棒，游出全場最快的分段（51.48秒）；在隊長絲祖唐（Sarah Sjostrom）於最後一棒游出全場第二快分段（51.57秒）之下，Energy Standard以3分29.12秒完賽，以0.74秒之差力壓次席的爭標大敵Cali Condor奪冠，同時在「Jackpot制」之下吞併尾三隊伍的積分，豪取30分。

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何詩蓓在國際游泳聯賽季後賽首日先奪兩冠。（Getty Images）

國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬

比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日

Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月12及13日、19及20日、26及27日 凌晨1至3時

收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播



來到400自，這位港將延續常規賽時的強勢，游出3分59.16秒，成為全場唯一一位游入4分鐘內的泳手，再奪一冠，季後賽首日暫獲兩冠，她在周六凌晨的第一戰次日賽事，預料會出戰其強項的100自及200自。

比較令人意外的是，Energy Standard派遣何詩蓓在女子50蛙上陣，她游出的時間也不失禮，以29.92秒完賽，較冠軍的美國名將京治（Lilly King）落後0.42秒，獲得第4名。

首日過後，Energy Standard暫時獲270分，以17分之差落後予有「新水神」積素缺陣的Cali Condors。

在何詩蓓和絲祖唐壓陣下，Energy Standard橫掃女子自由泳賽事。（instagram@energystandard）

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