世界盃外圍賽｜李鐵領軍鬥澳洲前認低威　「對手實力在我們之上」

世界盃亞洲區外圍賽12強賽，中國隊再度與澳洲交手，主帥李鐵出席賽前記者會時，直言球隊先要認清雙方的差距，不放棄每一次機會，全力以赴，而李鐵也為麾下訂立一個小目標。



世盃外亞洲區12強賽，中國首循環戰畢首5場後，僅得4分，倘若今仗再吞敗，出線形勢更加渺茫。國足再度在阿聯酋出戰鬥澳洲，兩軍上場交手時，中國被技術性擊敗，全場零次中目標攻門，結果淨吞澳洲3蛋，主帥李鐵賽後狠批麾下表現，攻不強，守又不穩。

中國12強出師不利慘負澳洲 李鐵惹質疑兩歸化兵坐足全場

中國首場鬥澳洲錄得尷尬的零攻門。（Getty Images）

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上次對決的慘痛經歷後，李鐵今仗亦心裏有數，不敢抱太大期望，「經過5場12強賽，球隊現時較為習慣這種節奏，但澳洲以外流歐洲的球員作骨幹，實力確實在我們之上。」

明知技不如人，也不能未打先輸，李鐵賽前為球員設立一個小目標，希望激發他們的小宇宙，「先要認清與對手的差距，亦要對自己有信心，所以我給予他們一個目標，就是要比第一場踢得好，場上拚盡全力，為對手製造更多困難。」

李鐵要球隊認清差距，然後努力作賽。（資料圖片／Getty Images）

中國足球的問題，李鐵知道不是單靠入籍兵就可以解決，而是由低做起，從改善青訓入手，一步一步提升國足的實力，「解決中國隊的問題，有太多工作需要做。在我角度而言，先要做好青訓，選出有潛質的球員，並送往歐洲及南美等地鍛煉，經歷一段長時間後，相信就會成果。」

武磊建功，也未能助國足擊敗阿曼，全取3分。（路透社）

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