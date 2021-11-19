足球熱話｜英格蘭足總盃重賽又重賽　英乙球隊撳錯掣隨時斷送勝局

疫情關係，換人由3變5，調動變多，犯錯亦多。英格蘭足總盃第一圈重賽，由兩支英乙球隊爭奪出線席位，結果由埃克塞特戰至加時連轟3球，主場擊敗巴拉福特晉級。可是，不要開心得太早，埃克塞特因為換人問題而被取消勝仗，這個英乙對碰需要重賽再重賽。



世界盃非洲區外圍賽次圈J組，民主剛果主場兩球淨勝貝寧，可惜完場前「手多多」作出第4次換人，隨時被取消出線資格。

非洲波，奇聞多：民主剛果出線或被DQ 穩操勝券下換人違例被投訴

換人違規，屢見不鮮，尤其在放寬換人名額至5人後，就像埃克塞特（Exeter）對巴拉福特的英格蘭足總盃首圈賽事。兩軍首仗打成1：1平手，重賽在埃克塞特主場上演，法定90分鐘同樣未分高下，進入加時階段，主隊連入3球，結果以3：0擊敗巴拉福特晉級次圈。

埃克塞特加時3球擊敗巴拉福特，可惜未能助他們晉級。（資料圖片／Getty Images）

不過，原來仍然有手尾跟，翻查今仗紀錄，埃克塞特加時前作出今仗第6個調動，已比規例多出一次換人。埃克塞特雖然不用取消資格，但今場勝仗就要像粉筆字般抹掉，月底在埃克塞特主場第3度對碰，再度爭奪出線席位。

根據規例，球隊可以使用第6個換人名額，若果有球員頭部受創的話，否則當然視作違規。

埃克塞特今仗一共作出6個換人調動。（網頁截圖）

埃克塞特換人「凸章」，理應責無旁貸，英媒卻透露可能是球證的出錯。據當地網站《Devon Live》了解，球證向埃克塞特的職員確認，他們可以作出第6個換人，其後才決定「撳掣」。

英超第12輪直播賽程：

+ 2

卡塔爾世界盃出線球隊（已有13隊）：

+ 8

近期其他足球熱話：

巴西鬥阿根廷執法球證被停賽 驚人犯規卻視而不見

文迪強姦案之亂 傳媒落錯相本尊點出低級錯誤

英格蘭新星無視球迷熱情要求 網上尋人致歉再送禮補償

PSG女足遇襲案峰迴路轉 巴塞名宿竟被捲入漩渦

麥巴比訓練入金球 網民斥無意思：你係球員唔係海豹