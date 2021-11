足球熱話｜PSG女足遇襲案峰迴路轉　巴塞名宿竟被捲入漩渦

巴黎聖日耳門女足中場哈美維的遇襲案,以為是隊友爭位案,法國傳媒透露事件另有內情,巴塞隆拿名宿艾比度亦牽連在內,如今隨時變成桃色糾紛。



PSG中場哈美維(Kheira Hamraoui)早前突然因私人理由缺陣,原來她參加派對後,乘坐隊友戴雅露(Aminata Diallo)的座駕返回住所,途中竟被兩名蒙面男子拉下車,並對她拳打腳踢,而同車的戴雅露則絲毫無損。

當地警方矛頭直指戴雅露,拘捕這名同場司職中場的PSG球員,認為她是為了爭位而襲擊隊友。戴雅露其後被釋放,警方未有落案起訴她,其後透過律師發聲明,希望法律可以還她一個清白。

哈美維早前遇襲,未能在歐聯披甲。(資料圖片/Getty Images)

這宗女足襲擊案原來另有內情,法國《世界報》透露竟然與巴塞隆拿名宿艾比度(Eric Abidal)有關。《世界報》爆料指當哈美維遇襲時,兩名蒙面男高叫:「你鍾意同已婚男人一齊瞓!」(You like to sleep with married men)。哈美維被襲擊後的翌日,她曾經致電艾比度,當地警方因為通話紀錄而找艾比度問話。

艾比度被捲入案中,加上法媒以上的一句說話,難免令人聯想二人之間有「超友誼關係」。這名前法國國腳透過律師回應傳媒,表示案件正在調查中,不便作出回應。艾比度與妻子在2003年結婚,並育有5名子女。

哈美維在2018年加盟巴塞隆拿,直至今夏才返回法國,轉投巴黎聖日耳門。巧合的是,艾比度在2018年6月上任巴塞的足球總監,直至2020年8月被辭退。

艾比度捲入PSG女足襲擊案,更盛傳他與哈美維有不尋常關係。(資料圖片/Getty Images)

