英超熱話｜施丹為接掌曼聯秘密練兵？　前隊友爆料洩玄機

自我增值，提升實力，有時間學多種語言，對人生必定有著數。法國前國腳﹑曾效力倫敦雙雄的名宿比堤受訪時，大爆舊隊友施丹正在秘密練兵學英文，不禁惹人遐想，難道施丹即將前往英國發展？



縱然曼聯仍然由蘇斯克查執掌，惟關於他的被炒傳聞不絕，就像在走鋼線，稍一不慎隨時收到大信封。

帥位不穩，眾人磨拳擦掌，干地執教熱刺先被封盤，其後羅渣士再度否認傳聞，他依然效忠李斯特城，另一名熱門人選亦蠢蠢欲動。

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蘇斯克查如今執教曼聯就像走鋼索，稍一不慎隨時被炒。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴名宿﹑前法國國腳比堤（Emmanuel Petit）早前接受英國網站《Bookmakers》訪問時，懷疑洩露天機，大爆舊隊友施丹正在學英文，「我知道施丹近期在上英文課程，我認為對他的執教生涯非常重要，畢竟溝通是重要一環，若果他執教曼聯等球會的話，便不再受語言所限。」

前法國國腳比堤透露施丹正在學英文。（資料圖片／Getty Images）

施丹學英文，難免令人聯想他是否準備好接掌曼聯，比堤直言機會不高，「老實說，我不太相信施丹會執教曼聯，他需要重新適應英超的環境，加上他與英超的連結不多，我不相信他會到英格蘭發展。」

施丹學英文，難道是準備接掌曼聯？（資料圖片／Getty Images）

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