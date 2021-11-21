羽毛球・印尼大師賽｜鄧謝配決賽不敵頭號種子　錯失今年首冠

肩負港隊在印尼大師賽奪冠希望的鄧俊文／謝影雪，今日（21日）在決賽以總局數0：2不敵頭號種子泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol PUAVARANUKROH）/泰拉坦娜齊（Sapsiree TAERATTANACHAI），未能一嘗首奪超級750級別賽事混雙冠軍滋味。



世界排名第9位的鄧俊文／謝影雪在周六的4強戰，扭轉以往對陣6戰全敗劣勢，勇挫日本宿敵渡邊勇大／東野有紗，報卻東京奧運一戰之仇，並勇闖今天的決賽，首度挑戰超級750級別賽事冠軍。鄧謝上一次奪得冠軍，是在2019年光州舉行的韓國大師賽，該冠軍是二人該年的第二冠。

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鄧俊文／謝影雪首闖超級750級別賽事決賽。（Badminton Photo）

二人在決賽遇上頭號種子、泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol PUAVARANUKROH）/泰拉坦娜齊（Sapsiree TAERATTANACHAI），雙方對上一次交手是2018年雅加達亞運8強賽事，當時「鄧謝配」以直落兩局擊敗該組合晉級。

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鄧謝在四強全程打1小時16分鐘，加上謝影雪膝傷未癒，今日在決賽面對泰國頭號種子對手（圖）是體能考驗。（Badminton Photo）

冠軍戰面對頭號種子，雙方開局起分數已咬緊並相互領先，其後己隊因失誤一舉被拉開至落後5：11，戰至中段，落後8分的鄧謝難敵對手的高速攻勢，首局苦戰之下以11：21落敗

次局展開，「鄧謝配」與對手在初段三度平手，惟二人進入中局前被連取4分落後5：11，鄧謝仍受制於泰國組合的攻擊節奏，陷入劣勢的鄧謝最終未能反擊成功，以12：21再敗一局，仍獲亞軍。

鄧謝雖然錯失冠軍，仍能踏上超級750級別賽事頒獎台，奪亞軍而回。（Badminton Photo）

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鄧謝4強力克日本宿敵：

+ 7

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