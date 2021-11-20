羽毛球．印尼大師賽｜鄧謝配惡鬥頭號種子爭標　賽後難掩興奮

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在印尼大師賽4強反勝日本組合渡邊勇大／東野有紗，與賽事頭號種子爭標。

「鄧謝配」首度擊敗這對宿敵組合，謝影雪賽後直言非常興奮，喜悅之情非筆墨能夠形容。



「鄧謝配」在東京奧運混雙銅牌戰，與「東渡配」激戰憾負，過往6次對陣全數落敗收場。這對香港組合終在今仗吐烏氣，先輸一局18：21下，其後以21：19及21：17連取兩局反勝晉級，亦是首度擊敗這對日本組合，二人難掩興奮，並以緊緊擁抱來代替講話。

鄧謝配報仇雪恨 反勝日本剋星入決賽

首挫宿敵，鄧謝配激動地相擁慶祝。（Badminton Photo）

殺入決賽﹑首度力克宿敵，加上報回東奧一敗之仇，這場勝仗對鄧謝配別具意義。謝影雪接受國際羽聯的賽後訪問，直言今場勝仗喜出望外，「今場是奇蹟，至今亦難以置信，這是我們首次擊敗他們（日本組合），我不能形容我的感受，感覺超正。」

謝影雪比賽期間不忘動物權益 引用聖雄甘地名言為野豬發聲

鄧俊文（左）及謝影雪（中）賽後接受英國球手史密芙訪問。（Badminton photo）

就算過往面對「東渡配」未嘗一勝，謝影雪表示未有因此受影響，「我們今仗落場時心無雜念，只是專注在今場如何發揮，結果我們也打出水準，這是一場精彩的賽事。」

明日將與泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol PUAVARANUKROH）/泰拉坦娜齊（Sapsiree TAERATTANACHAI）爭標，謝影雪表示以平常心應戰，「我們也不會想太多，如今最重要是好好休息。」

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印尼公開賽 港將首圈對手

日期：2021年11月23至28日

男單

伍家朗 對 常山幹太（日本）

李卓耀 對 周天成（中華台北／4號種子）

混雙

鄧俊文／謝影雪（8號種子） 對 徐承宰／金慧貞（韓國）

張德正／吳詠瑢 對 古沙贊圖／古蘇瑪華迪（印尼）



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