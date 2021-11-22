英超｜蘇斯克查離曼聯獲高規格待遇　「我已為未來成功打好基礎」

「我已為曼聯打好根基，建立一個強大的陣容，球員要相信自己，你們的實力遠比想像中優秀。」

蘇斯克查下台，他接受《曼聯電視》的訪問，回顧過去兩年多在紅魔鬼的日子，即使最終黯然離場，但仍然對自己所做的一切感到自豪，並預料曼聯很快便會取得成功。



曼聯周末慘負屈福特1：4，主帥蘇斯克查終於落鑊，周日（21日）宣布與這位成就曼聯1999年三冠王的名宿「和平分手」。

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畢竟蘇斯克查有名宿光環，曼聯在聲明中也相當客氣，劈頭以「蘇斯克查永遠是曼聯的傳奇」。其後，不論球員及名宿，各自在社交媒體紛紛向蘇帥道別，更有球迷在卡靈頓訓練基地守候，為了見蘇帥的「最後一面」。縱然蘇斯克查未必是一名出色的領隊，但正如聲明中所言，他確實是一個好人。

即使蘇斯克查離任曼聯主帥，眾將及名宿紛紛向他道別。（資料圖片／Getty Images）

球會炒領隊，通常不歡而散，蘇斯克查今次離任，沒有這個感覺。「蘇B」尊享特殊待遇，接受曼聯官方電視的臨別訪問，長達近12分鐘，讓「蘇B」盡訴心中情。同時細數他在曼聯執教的豐功偉績，暫代領軍的連勝﹑作客不敗紀錄﹑對PSG的歐聯神奇反勝﹑聯賽排名大躍進等，即使他如今黯然下台，但他對曼聯近年的貢獻同樣功不可沒。

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歐聯神奇反勝PSG，是蘇斯克查在位期間的代表作之一。（資料圖片／Getty Images）

慘收大信封，加上離開自己心愛的球會，蘇斯克查當然難過。他撫心自問，自己已為曼聯傾盡所有，可惜回報不成正比，現在是時候離開。

蘇斯克查對自己在曼聯所做的一切十分自豪，深信自己為曼聯未來的成功打好基礎，「管理層對我十分支持，讓我帶來不同高質素的球員及教練，如今我不再是曼聯領隊，但我為球隊建立一個比以前強大的陣容，因此我深信下任領隊會取得成功。」

蘇斯克查並非客套說話，他更有一個預言指曼聯必定取得成功，「當年我曾經兩度離開莫迪後，球會在下一季隨即奪得聯賽冠軍，所以我祝福下一任領隊，我預料曼聯可以奪得英超錦標。」

蘇斯克查在任期間引入C朗等猛將，他深信已為未來成功打好基礎。（資料圖片／Getty Images）

「相信自己，你們是十分優秀，只是未能發揮實力，但你們要昂首迎接挑戰，享受作為曼聯球員的時刻。」這就是蘇斯克查對麾下的臨別贈言。即使臨別之際，蘇斯克查在訪問期間，保持一貫風格，面帶笑容，當他談及副手卡域克時，不禁哽咽，直言「我十分喜愛他（卡域克）」，並會以球迷身份繼續支持球隊，一度眼濕濕，可見蘇斯克查對曼聯的愛。

與卡域克合作無間，蘇斯克查談及對方時一度感觸哽咽。（資料圖片／Getty Images）

以球員及領隊身份服務曼聯25載，蘇斯克查感激「曼迷」們對他不離不棄的支持，並約定一眾球迷，日後在奧脫福以另一身份再見。經歷高低起跌的日子，「蘇B」離職後第一件事就是與家人重聚，並好好休息，直言未來必定會回歸足球。

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月21日）

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《曼徹斯特晚報》對屈福特一仗曼聯球員評分

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曼聯慘敗屈福特眾將慘況

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