曼聯選帥︱舊將白蘭斯突成暫代領隊大熱　被翻黑歷史當地報章預警

曼聯主帥蘇斯克查離任，卡域克暫時接掌兵符，紅魔管理層快馬加鞭尋覓帶隊至季尾的看守領隊人選，最新消息指出，會方正接洽曾效力曼聯的白蘭斯，並在周一（23日）與對方商討。

與曼聯屬意的正式領隊人選施丹一樣，56歲的白蘭斯來自法國。當他很大機會出任曼聯看守領隊消息一出，網民立即翻出他一段黑歷史，大力反對他到任。



蘇斯克查離任前後，曼聯新帥人選一直如走馬燈，轉個不停。名字由4大熱門羅渣士、施丹、普捷天奴與坦克格之間轉來轉去，4人各有缺點，似乎仍未能下定論。李斯特城主帥羅渣士完全符合曼聯要求，卻曾帶領宿敵利物浦；曾領皇馬歐聯3度封王的施丹似是完美人選，但不諳英語；巴黎聖日耳門教頭普捷天奴已經傳過無數次，時機總是不對；坦克格老時常出現，已多次強調無意離開阿積士，傳言仍不止。

正式人選「未解決」，不如先找出領軍至季尾的看守領隊人選。最新傳出2001至03年曾效力曼聯的舊將白蘭斯，即將上任暫代領隊一職。

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白蘭斯忽然成為曼聯暫代領隊大熱。（Getty Images）

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月23日，資料來源：SkyBet）

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白蘭斯2002/03球季協助曼聯奪得英超冠軍後退役，至2007年成為法甲球隊波爾多教練，至2010年世界盃後，換個跑道接替杜明尼治成為法國國家隊主帥。他領軍出戰2012年歐洲國家盃，8強遭西班牙淘汰後離任。2013年他當上巴黎聖日耳門教練，橫掃本土錦標，勝率高近73%，惟因歐聯戰績未如理想，終在2016年下台。2020年他執教卡塔爾球隊艾雷恩至今。

以一個看守領隊而言，白蘭斯的資歷合格有餘，甚至出任正式主帥也夠資格。正因如此，當地報章《曼徹斯特晚報》便警告，曼聯如任命白蘭斯為看守領隊，必須想清楚正式領隊人選問題，別再犯「蘇斯克查式錯誤」。

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點圖睇：白蘭斯舊日效力曼聯英姿

2018年12月，曼聯辭退摩連奴後，球會找蘇斯克查回來時，僅屬意他暫代職務到季尾。然而當時「蘇B」創下8連勝佳績，領軍19仗14勝2和，只負3仗，如此驚為天人的佳績，令原先希望由普捷天奴接任的曼聯改變主意，給蘇斯克查一份3年正式聘約。《曼徹斯特晚報》說的錯誤，正是提醒曼聯管理層毋忘初心，就算暫代領隊戰績多好，也要將球會將來確立為優先順序，切勿因一時有成績而錯覺深慶得人並重蹈覆轍。

曼聯看守領隊人選：

白蘭斯的黑歷史

白蘭斯回曼聯消息炒得熱烘烘之際，網民不斷翻出他的舊帳，當他仍為法國國家隊主帥時，曾在國家隊一個工作會議中，說出「國家少年隊不要那麼多黑人和阿拉伯裔球員」，他一度否認曾說如此嚴重種族歧視字句，卻被當地媒體公開會議聲帶確認內容後道歉，「如果我傷害到任何人，我為此道歉。我反對任何形式的歧視，不接受自己被說成是種族歧視者或仇外。」

曼聯陣中有不少黑人球員，前鋒拉舒福特由於2020歐洲國家盃決賽射失十二碼受部分極端球迷嚴重歧視和攻擊，中場普巴更來自法國，若由白蘭斯上任，多少會有點尷尬，不知紅魔會否因而另尋暫代領隊人選。

從一眾博彩公司賠率走勢可見，一度是曼聯下任領隊大熱門的施丹賠率變冷至12倍，反觀普捷天奴一下子由25倍急降至1.67倍變身頂頭大熱。暫代領隊卡域克亦跌至只得6倍，與羅渣士相同，白蘭斯則由25倍稍為跌至16倍。

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