C朗拿度表態祝福蘇斯克查　以「我的朋友」稱呼對方｜曼聯換帥

蘇斯克查離開曼聯後，哈利馬古尼、般奴費南迪斯、迪基亞、連格、安東尼馬迪爾等十多名球員先後在社交網站表示感謝及祝福。今季重返曼聯的C朗拿度在今日都表態，稱呼蘇斯克查為「我的朋友」，大讚對方是個傑出的人物，並祝他好運。



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C朗在Instagram發文，講述他在曼聯兩遇蘇斯克查，他表示：「當我第一次來到奧脫福的時候，他已經是我的前鋒，而當我回到曼聯時，他就是我的教練。不過最重要的是，蘇斯克查是一位傑出的人物。」

C朗在2003年由士砵亭加盟曼聯，與蘇斯克查合作，至2007年蘇斯克查掛靴，而C朗跟住在2009年轉投皇家馬德里。蘇斯克查退役後擔任教練，到2018年回到曼聯，出任主帥，今季從祖雲達斯羅致C朗，兩人重聚。

C朗今日終於「出PO」，祝福離隊的主帥蘇斯克查。（C朗Instagram）

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C朗發文以外，還附上兩張他跟蘇斯克查的合照。（C朗 Twitter）

這名36歲葡萄牙球星祝福蘇斯克查好運，並以「我的朋友」稱呼對方，最後以表情符號表示蘇斯克查值得他尊敬。C朗還附上兩張合照，一張是C朗首次效力曼聯時，他與還未退役的蘇斯克查慶祝入球，相中還有奧沙及史高斯兩名舊隊友；另一張則是今季的照片，在曼聯對阿特蘭大的歐聯賽後，C朗與蘇斯克查相擁。

今季在蘇斯克查的帶領下，C朗為曼聯攻入9個入球，當中5個來自歐聯，4球來自英超。

【C朗表態前，很多曼聯球員已向蘇斯克查送上祝福】

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