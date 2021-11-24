羽毛球・印尼公開賽｜鄧謝配首圈驚險晉級　力爭年終賽前8資格

「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪周三（24日）轉戰印尼公開賽，首圈面對韓國組合徐承宰／金慧貞，在被對手於次局追平1：1後，有驚無險以總局數2：1晉身次圈。



鄧俊文與謝影雪在上站印尼大師賽決賽未能延續佳態，不敵頭號種子泰國隊組合屈居亞軍，仍寫下近兩季首闖世巡賽決賽佳績。二人今天在印尼公開賽首圈再度出擊，為爭奪年終賽資格及年尾舉行的世錦賽衝牌寓賽於操。

鄧謝配決賽不敵頭號種子 錯失今年首冠

鄧謝配在印尼公開賽力爭佳績。（Badminton Photo）

8號種子的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪挾奪亞之勢，在首局強攻接連得分，以21：12先贏一局；兩對組合交換場區後，對手在調整後重整狀態，把握港將防守失誤挽回劣勢，港隊以19：21被追回一局。

決勝局，鄧謝初段領先5：3，惟一直拉不開比數，一度領先下被對手反超前11：8。進入下半局，二人站穩陣腳接連得分，反領先12：11後打出氣勢，戰至19：16，對手力追至18：19，鄧謝在末段頂住壓力，終以21：19取勝，以局數2：1順利晉級。明日將與日本組合筱谷菜留／山下恭平對壘。

「鄧謝配」在第3局末段一度被對手力追至18：19，有驚無險順利晉級。（Badminton Photo）

由於世巡賽積分排名前8球手與組合才能躋身年終賽，賽前暫列第9的「鄧謝配」與第8名的馬來西亞組合陳炳橓／吳柳瑩僅差310分，大有機會在今站力追分數，打入12月5日於峇里展開的年終賽。

重溫印尼大師賽生涯首戰勝日本宿敵：

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