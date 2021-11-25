歐聯｜AC米蘭「速遞奇兵」救命　處子戰一箭定江山保一線生機

「紅黑軍團」球迷苦候8年，終於等到意甲老牌球隊AC米蘭在歐聯分組賽奏凱。

從低谷重拾步韻，一步步企穩再前行，堅持與信念缺一不可。為AC米蘭一箭定江山的球員，不是基奧特與伊巴謙莫域兩位經典前鋒，而是名不見經傳的歐聯新丁。

30歲的巴西「中將」祖利亞美斯亞斯，3年前才成為職業球員。在此之前，他是一名速遞員。



賽前以1分在B組包尾的AC米蘭，造訪馬德里體育會，為保出線機會，許勝不許和。AC米蘭搶攻，馬體會主守，雙方爭持不下至65分鐘同時換人。AC米蘭一口氣調動3人，包括進攻中場美斯亞斯（Junior Messias）。1分鐘後，正選前鋒基奧特傷出，由伊巴謙莫域入替。

AC米蘭奮鬥到完場，靠奇兵美斯亞斯頂出勝利。（美聯社）

美斯亞斯年屆三十，才於歐聯首次上陣，有個夢幻結局。戰至87分鐘，他突入禁區，接應基斯爾傳中，在小禁區附近頂破馬體會大門。美斯亞斯入球後難掩激動，他今季從降班的克羅托內（Crotone）外借加盟，因傷未能上陣，今戰才是他第3次成AC米蘭披甲。「這個入球，我獻給在巴西的家人和朋友」，美斯亞斯說，「特別是那些相信我，並懷着信念把我帶到米蘭的人。因為我的路途，別於他人」。教練皮奧利（Stefano Pioli）回應：「這故事令人鼓舞。他很有質素，這一球會給他更多信念」

「伊巴都要做我嘅觀眾！」（路透社）

立足於老牌球會，美斯亞斯並非超級球星，在職業足球界的資歷甚淺，只有3年。他約於十年前從巴西移民到意大利，邊工作邊踢球，2016年才嘗到意大利聯賽滋味，加盟一支丁組球隊基爾利（Chieri）。效力低組別，「踢波唔夠搵食」，美斯亞斯從事基層工作幫補，例如地盤工、拆樓、送洗衣機等。

來自巴西的美斯亞斯，奮鬥到最後終有出頭天。（Getty Images）

2017年，他轉至另一意丁球隊戈薩諾（Gozzano），協助球隊升上意丙，18年9月成為職業球員。這球季是美斯亞斯的球員生涯關鍵，他不僅穩佔球隊正選，射入4球，季中更獲意乙的克羅托內先收購，後借回戈薩諾完成餘下半季。他在19-20賽季協助克羅托內奪得意乙亞軍，升上意甲。

美斯亞斯去季首戰意甲，攻入9球，未能助克羅托內護級。（Getty Images）

去季，美斯亞斯初嘗意甲滋味，雖然未能助克羅托內護級，但全季意甲僅缺席兩仗，且射入9球，獲AC米蘭招手，借用一季。從17年起，美斯亞斯每年升一級。今年披上紅黑戰衣，受傷患影響，「速遞奇兵」卻在重要時刻發揮作用。美斯亞斯賽後接受球會電視訪問，坦言入球後情緒大爆發，「想哭，這是生涯中最美好一夜，希望陸續有來。這是我經歷過最重要的事情，但得保持謙卑，保持平衡。不為批評而激動，不為讚許而自傲」。

美斯亞斯在社交媒體，找到當年照片，他感謝發掘他的球隊Casale。（ig@messias_w_jr30）

AC米蘭積4分，藉得失球差壓住同分的馬體會，升上第3，同時落後波圖1分。三隊在最後一輪為次名出線爭崩頭，AC米蘭最後一輪主場迎戰已經出線的利物浦，波圖則主場對馬體會。

與巴西同鄉迪達（右）合照。（ig@messias_w_jr30）

已晉級歐聯淘汰賽球隊（按圖放大）：

+ 6

歐聯戰報：

歐聯｜曼聯緋聞新帥普捷天奴領軍訪曼市 PSG遭曼城逆轉失榜首

歐聯｜利物浦全勝晉級不是夢 堤亞高轟百步穿楊世界波開齋

車路士「帶刀侍衛」再展最強攻力 37歲施華護空門也搶鏡｜歐聯

歐聯︱沙維執掌後照啞火 巴塞大難不死全靠對手 或廿年來首出局

卡域克首度領軍曼聯奏凱晉級 將勝利送給前任蘇斯克查｜歐聯

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：