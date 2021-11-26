乒乓世錦賽｜杜凱琹變「七局姐」驚險過關　黃鎮廷輕鬆晉級闖16強

美國侯斯頓舉行的世界乒乓球錦標賽，港隊的黃鎮廷及杜凱琹成為男﹑女單的獨苗，二人今日（26日）分途出擊，率先登場的黃鎮廷輕取奧地利球手晉級；杜凱琹力戰7局險勝美國的張安，攜手躋身男﹑女單的16強。



搭檔混雙的黃鎮廷及杜凱琹，成為港隊在今屆乒乓世錦賽單打的「最後生還者」，二人在今日爭奪16強席位。

黃鎮廷率先登場，面對奧地利的Daniel Habesohn，這名港隊「一哥」今仗發揮穩定，一口氣以11：8﹑12：10及11：6連取3局，即使其後被對手扳回一城，無阻黃鎮廷以11：7再贏一局，總局數4：1擊敗這名奧地利球手，順利躋身16強。

黃鎮廷將與中國球手林高遠爭入8強，二人過往4度對壘，黃鎮廷未嘗一勝。

港隊「一哥」黃鎮廷再過一關 輕取日本球手晉級32強

黃鎮廷晉級16強後，將惡鬥中國球手林高遠。（資料圖片／Getty Images）

女單方面，淘汰德國球手晉級的杜凱琹，今圈面對美籍華裔球手張安（Lily Zhang），杜凱琹在往績上有壓倒性的優勢，過往全數擊敗對方。

縱然如此，杜凱琹今仗絕不輕鬆，即使先贏一局11：9，其後兩度領先亦同樣被張安追和。戰至第5局，杜凱琹一度打出7：1，並以11：6再取一局，可惜張安再度以相同比數扳平，球賽需要進入決勝局。

二人在最後一局爭持激烈，取分梅花間竹，杜凱琹中段稍微以兩分領先，結果以11：9拿下最後一局，總局數4：3險勝晉級16強。

杜凱琹的16強對手將會是韓國的徐孝元（SUH Hyowon），這名韓國老將與新加坡的馮天薇力戰7局晉級。無獨有偶，杜凱琹過往同樣未曾擊敗徐孝元。

杜凱琹過關成女單獨苗 李皓晴力戰7局反勝為敗

杜凱琹贏得驚險，擊敗美國的張安晉身16強。（資料圖片／Getty Images）

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