英超熱話｜曼聯選帥有變數　大帝突然官宣將入主奧脫福

外間仍在談論普捷天奴會否接過曼聯帥印之際，突然殺出一名具份量的「大帝」，這名曼聯名宿透過社交網站自我官宣，即將成為紅魔鬼新任領隊。



當蘇斯克查下台後，外界十分關注曼聯的一舉一動，最近傳出德國教頭蘭歷克（Ralf Rangnick）即將上任看守領隊至季尾，而普捷天奴則是下任主帥的大熱門。

傳蘭歷克任曼聯看守領隊 臨時救亡亦為未來生涯鋪路

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

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曼聯選帥工程不會一時三刻完成，直至官宣前相信「風繼續吹」。正在這時，一名「大帝」現身，讓陣風變成烈風，這人正是曼聯名宿簡東拿（Eric Cantona）。

簡東拿效力曼聯的年期不長，但印象深入民心。（資料圖片／Getty Images）

這名法國名將透過社交網站突然官宣，即將上任曼聯主帥一職，「哈囉咁多位老友，我喺到同大家公布一個獨家消息，我就係曼聯新任主帥，遲啲將會公布教練團隊名單，遲啲見！」簡東拿的「官宣」難分真與假，在曼聯官網暫時未有任何消息，看來是「流料」居多。

Eric Cantona says he's the new manager of Manchester United 😂 pic.twitter.com/cSq03GnlU9 — utdreport (@utdreport) November 25, 2021

現年55歲的簡東拿未曾正式執教球隊，但他曾經擔任法國沙灘足球隊領隊一職，長達14年，其後曾短暫成為美職聯球隊紐約宇宙的足球總監，僅一年便離隊。

簡東拿曾經短暫擔任紐約宇宙的足球總監。（資料圖片／Getty Images）

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